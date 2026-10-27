Jerez (Cádiz) une el legado arqueológico de Asta Regia con la tradición culinaria en una campaña en bares y restaurantes

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junyo a representantes de Horeca y la Asociación por Asta Regia en la presentación de una campaña en bares y restaurantes. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha presentado este martes una campaña divulgativa basada en 150.000 salvamanteles conmemorativos de la Capitalidad Gastronómica de Jerez, con la que se une la tradición culinaria jerezana con las raíces históricas de Jerez y el legado del yacimiento arqueológico de Asta Regia.

La iniciativa es fruto de la colaboración entre Horeca, el Ayuntamiento y la Asociación por Asta Regia y llegará a los establecimientos hosteleros asociados a la federación provincial en Jerez, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

García-Pelayo ha destacado el momento en el que se presenta esta campaña, en la que se venía trabajando desde hace unos seis años.

De este modo, se ha presentado una vez que los suelos del yacimiento de Asta Regia son públicos, tras su compra por parte de la Junta de Andalucía por 1,3 millones de euros, y en el año en el que Jerez es Capital Española de la Gastronomía.

Con esta iniciativa, ha indicado la alcaldesa, "vamos a unir cultura, patrimonio y gastronomía", refiriéndose a que "también la gastronomía se ha convertido en parte de nuestra cultura y en elemento de transmisión".

El vicepresidente de Horeca, Juan Carlos Morales, ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento por su respaldo e impulso y también a la Asociación Asta Regia, de cuya petición surge esta idea que tiene la intención de fusionar la gastronomía con el conocimiento para difundir el patrimonio histórico.

Al respecto, ha señalado que con esta iniciativa, la hostelería se convierte en "canal de divulgación cultural", llevando la información sobre el yacimiento arqueológico a todos los públicos.

Por su parte, el presidente de la Asociación por Asta Regia, Javier García, ha señalado que uno de los objetivos de su entidad era acercar el conocimiento académico a la calle para que toda la ciudadanía conozca mejor este yacimiento.

La iniciativa se concibió "hace años" como una propuesta de Juan Manuel Caballero, integrante de la antigua Plataforma Ciudadana por Asta Regia.

El contenido visual e informativo de los salvamanteles ha sido desarrollado "rigurosamente", garantizando una información "veraz y contrastada" que permitirá a los comensales descubrir el patrimonio cultural e histórico del municipio mientras disfrutan de su oferta gastronómica.

REUNIÓN CON LA CONSEJERA DE CULTURA

La alcaldesa de Jerez ha avanzado en el marco de este acto que en los próximos días tendrá lugar una reunión con la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, para conocer qué pasos se seguirán una vez que 90 hectáreas de terreno, bajo los cuales se halla el yacimiento arqueológico, han pasado a ser propiedad de la Junta de Andalucía.

Como ha indicado, "estamos hablando de un proyecto que sobrepasa al territorio de nuestra ciudad, del yacimiento más importante en amplitud y en restos que hay ahora mismo en España", por este motivo, "es complicado que el Ayuntamiento no forme parte importante de las decisiones que se tomen en relación con el proceso de recuperación, de la misma manera que entiendo que la Asociación por Asta Regia debe estar presente, así como la Universidad de Cádiz, la Diputación y el Gobierno de España".

"Queremos tener claro jurídicamente cómo se va a gestionar el yacimiento y el proyecto de excavación que está realizando la Junta de Andalucía y que nos van a trasladar junto con las decisiones que han tomado en torno a ello", ha aseverado.

García-Pelayo también ha destacado que el Ayuntamiento, por su parte, tendrá que tomar decisiones al respecto dentro de su ámbito de competencias e "intentar que la riqueza cultural y de empleabilidad que pueda generar el yacimiento se queden en Jerez".