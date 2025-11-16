Jerez (Cádiz) y Victoria (Malta) se hermanan con el fin de ser las dos capitales europeas de la Cultura 2031

Jerez de la Frontera y Victoria (Malta) han firmado el acta de hermanamiento de ambas ciudades. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, y el alcalde de Rabat Cittá Citoria, capital de Gozo (Malta), Brian Azzopardi, han firmado el acta de hermanamiento de ambas ciudades, lo que supone un paso más para ambos territorios en su objetivo de ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, durante el acto de hermanamiento, celebrado en la sede del Ayuntamiento de Rabat Cittá-Victoria, García-Pelayo ha subrayado que "ambos municipios queremos ser Capital Europea de la Cultura y estamos trabajando con mucha ilusión", y ha añadido que actos como este hermanamiento, promovido por Ateneo de Jerez, "hacen que demos un paso más hacia esa ansiada capitalidad".

Al hilo, la primera edil ha indicado que creen que con este objetivo van a ser "mejores ciudades y, por tanto, mejores ciudadanos", además de que "va a ser una excusa perfecta para profundizar en nuestra cultura, nuestras raíces y ofrecer al mundo una cultura diversa".

Asimismo, la regidora jerezana mostró su honor por poder sellar este hermanamiento, así como la "extraordinaria responsabilidad" que para el Ayuntamiento de Jerez supone comprometerse a este hermanamiento para "caminar juntos como ciudades, destacando que tanto Jerez como Victoria tienen muchas cosas en común".

Además, García-Pelayo hizo una mención especial al Ateneo de Jerez y a la figura de su presidente, Gustavo Cordero, presentes en el acto, y ha afirmado que "personas como vosotros sois los que hacéis que merezca la pena luchar tanto por una gran ciudad como la que tenemos".

Por su parte, el alcalde de la ciudad maltesa, Brian Azzopardi, ha deseado que Jerez sea la ciudad española que acompañe a Victoria en la Capital Europea de la Cultura en 2031, y ha puesto de relieve que este hermanamiento no es sólo un acuerdo en papel, sino "una promesa de trabajar juntos, de compartir culturas y amistad en una fuerza de cambio y experiencia".

En relación, Azzopardi ha concretado que en la visita institucional a la ciudad de Jerez para participar en unas jornadas sobre inclusión desarrolladas por el Ateneo de Jerez "aprendimos que el verdadero progreso no se mide en edificios ni en tecnología, sino en la forma en que una ciudad acoge a toda su gente sin exclusiones".

Del mismo modo, ha declarado que Jerez y Victoria son dos tierras diferentes "con un solo corazón, que aman la fiesta, creen en la familia y consideran la cultura como aquello que nos da identidad", un hermanamiento que es "un mensaje de esperanza" con el que "decimos juntos que queremos una Europa que no divida, que escuche la cultura de cada pueblo y la convierta en una fuerza para el bien común".

En concreto, el acto de hermanamiento ha tenido lugar "dentro de un amplio programa cultural" celebrado en Gozo como parte del proyecto 'Culture PIE', cofinanciado con fondos de la Unión Europea. El Consejo Regional de Gozo ha ofrecido actividades destinadas a compartir el patrimonio natural y cultural de la isla con el pueblo de Jerez, así como otras que, como patrimonio inmaterial, "fomentan la inclusión e integración de la población inmigrante residente en la isla".

Bajo este contexto, se han incluido actividades musicales folclóricas "fruto del trabajo desarrollado en el marco de este proyecto", centrado en temas como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la integración de las comunidades migrantes.

Tal y como ha emitido el Consistorio local, con carácter previo a la firma del hermanamiento, la alcaldesa de Jerez ha participado en un encuentro con entidades y organizaciones no gubernamentales y voluntarios de Victoria, así como en una presentación de las principales asociaciones sociales y culturales de Gozo y de su labor a favor de la inclusión y la igualdad de la población migrante, un hermanamiento que "se culminará con los actos a celebrar en la ciudad de Jerez el próximo mes de febrero".