Jerez celebra el Alameda Joven para conmemorar el Día Europeo de la Música con ritmos urbanos y grupos nacionales

La delegada municipal de Juventud del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Carmen Pina, junto a Borza, integrante de A Bocajarro, DJ Prezkik y Miky Gutiérrez, como promotor del Festival Alameda Joven. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) organiza un año más el Festival Alameda Joven, una cita que alcanza su tercera edición con la que se conmemora el Día Europeo de la Música y que contará con grupos reconocidos a nivel nacional y ritmos urbanos.

Los grupos Ptazeta, Juacko, A Bocajarro, Rodrigo Fénix, Prezkik y Green Valley tomarán el escenario el 20 de junio en la Alameda Vieja de Jerez, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El Festival Alameda Joven contará con artistas y grupos que destacan por "su diversidad, su talento y por representar diferentes proyectos musicales", compartiendo escenario en una noche abierta a todo el público para dar la bienvenida al verano jerezano.

Ptazeta es una rapera canaria que está triunfando desde 2022 tanto por sus colaboraciones con artistas reconocidos como Bizarrap, como con sus dos álbumes, 'The party en la casa' y 'Gorgones'. El cartel incluye la actuación de DJ Juacko, también canario, y que ha trabajado en muchos temas de Ptazeta.

El Alameda Joven contará con el hip hop de Rodrigo Fénix, la música reggae de Green Valley y DJ Prezkik, en una noche en la que los jerezanos A Bocajarro, un grupo histórico en el rap andaluz, volverán a encontrarse con su público.

La delegada municipal de Juventud, Carmen Pina, ha presentado este festival junto a Borza, integrante de A Bocajarro, DJ Prezkik y Miky Gutiérrez, como promotor del evento.

Carmen Pina ha asegurado que "vamos a vibrar, a saltar, y a vivir experiencias únicas con grandes artistas, con un cartelazo de categoría", reivindicando "la calidad y variedad" de todos los grupos participantes. También ha señalado que se va a celebrar el Día Europeo de la Música con un concierto que es "un compromiso con la juventud, con la cultura y con la música en directo".

Para Borza es "un lujo disfrutar en Jerez de festivales de estos niveles y con estilos de música tan diferente". "Que nos den al rap un espacio tan importante como este y que el Ayuntamiento cuente con nosotros, se agradece, igual que nosotros llevamos por bandera a nuestra tierra de Jerez", ha afirmado.

DJ Prezkik ha comentado que es "un lujo" estar en el cartel y "compartir con gente de mi tierra, que venimos de las islas y nos vamos abriendo camino por la península, y más en un sitio tan emblemático como este y con esta diversidad de músicas".

Por su parte, Miky Gutiérrez ha agradecido al Ayuntamiento esta apuesta por el Alameda Joven, que cada año "se va superando" y que en este 2026 atraerá a artistas que están triunfando en festivales a nivel nacional.

La Alameda Vieja acogerá este espectáculo musical el sábado 20 de junio, a partir de las 21,00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

La propuesta se suma a un mes de junio en el que Jerez acoge una amplia programación musical, con la que el público jerezano y de toda la provincia podrá disfrutar con una variedad de conciertos y actuaciones "muy atractiva", como se ha apuntado desde el Ayuntamiento.

Así, se ha recordado que este sábado 13 de junio, la Alameda Vieja acoge el Concierto por la Diversidad, con las actuaciones de Merche, Jorge González, Laura Gallego, Samantha Ballentine y DJ Josepe de Pueblo. También este sábado la Sala Paúl acoge el N' Connection Fest, con N'Fusion, BedroomTalks, Weirdsnack y Space Surimi.

Por otro lado, el jueves 25 y viernes 26 de junio se celebrarán en la Sala Paúl las semifinales del Certamen 6 Grupos 6, que desarrollará su gran final en la Alameda del Banco el 27 de junio.

Las semifinales comenzarán el 25 de junio con Waterviolet, Fuente Nueva, The Black Suited Ladies, No Fusion, Carmen Loor y Astter. El 26 de junio, tomarán el escenario los grupos semifinalistas Mientras las abejas duermen, Southchild, The Surroyal, Amante Laffón, Naked Eva e Izeta.

La delegada Carmen Pina ha puesto en valor "el impulso y estrategia transversal" del gobierno local para "fortalecer el papel de la juventud en el desarrollo social, cultural y participativo de la ciudad y el protagonismo de su talento en la vida pública".