Jerez cerrará el albergue de Santiago y abrirá un nuevo Centro de Baja Exigencia en el Parque Empresarial Oeste

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, en el Pleno extraordinario del Debate del Estado de la Ciudad. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha presidido el Pleno extraordinario del Debate del Estado de la Ciudad en el que ha anunciado que se cierra, en las próximas semanas, y de manera definitiva, el albergue municipal de Santiago y se traslada al Parque Empresarial Oeste, ya que las actuales instalaciones no cumplen las mínimas condiciones de habitabilidad.

Según ha señalado el Consistorio en una nota, a partir del momento del traslado el albergue pasará a denominarse Centro de Baja Exigencia, con capacidad para 30 personas, con aire acondicionado, cuartos de baño individuales, zonas comunes y una apertura de 21,00 horas a 9,00 horas del siguiente día.

La alcaldesa ha anunciado el inicio de los trámites para adjudicar la asistencia técnica que permitirá elaborar un documento destinado a reclamar un tratamiento económico especial para Jerez ante otras administraciones, una iniciativa que estará liderada por el Consejo Económico y Social de la ciudad. Asimismo, ha informado de la venta de los terrenos de la antigua fábrica de botellas, que se transformarán en un nuevo espacio con viviendas, incluidas VPO, y equipamientos públicos, poniendo fin a un "problema histórico" de abandono.

Por otro lado, García-Pelayo ha adelantado la puesta en marcha de un nuevo Plan de Vivienda y ha destacado la colaboración municipal con otras administraciones para facilitar la construcción de viviendas. En este sentido, ha señalado la adhesión al Decreto de Vivienda de la Junta, la puesta a disposición de bolsas de suelo de Emuvijesa y municipales, y la previsión de cerca de 500 viviendas protegidas en distintas fases.

También se adelantado un Plan de Seguridad Vial, que se trabajará con la Mesa de Movilidad para "tener una ciudad más moderna y segura lo antes posible". Y, en este sentido, ha recordado que en 15 días se firmará el nuevo contrato de señalización y se retirarán los postes de autobús obsoletos" y ha reiterado el respeto al sector del taxi, asegurando que "no les vamos a dejar. La Policía Local ya ha iniciado su formación para la regulación de las VTC, por lo que estaremos muy vigilantes para que se cumpla esta legislación".

La alcaldesa ha adelantado igualmente que el contrato de limpieza se incrementará en 3,6 millones de euros, una medida que "permitirá ir eliminando algunas de las carencias existentes". Según ha señalado, esta ampliación permitirá reforzar la plantilla y mejorar el servicio, además de incrementar los recursos destinados a los grandes eventos.

García-Pelayo ha defendido el avance del Plan Jerez, "un proyecto de ciudad" que ya se ha ejecutado en un 80% y que, según ha señalado, aporta seguridad y previsibilidad a los ciudadanos sobre el futuro de la ciudad. Además, la alcaldesa ha destacado también una forma de gobernar basada en la escucha y el diálogo, alejada de "enfrentamientos inútiles", con el objetivo de impulsar una política útil y abierta a todos los jerezanos.

Asimismo, ha agradecido la confianza de la ciudadanía, la colaboración de los trabajadores municipales y concesionarias, y el compromiso de su equipo de Gobierno, así como el trabajo de los alcaldes de las ELAs y delegados de barriadas rurales, "anteponiendo siempre los intereses de la ciudad".

La alcaldesa ha desgranado su acción de Gobierno en cinco grandes bloques que tienen como objetivo una "ciudad productiva, que crea empleo y de oportunidades, una ciudad verde y sostenible, tecnológica y territorialmente y socialmente igualitaria".

EMPLEO Y ECONOMÍA

La alcaldesa ha destacado la evolución positiva del empleo como principal indicador de la situación de la ciudad. Desde 2023, el paro se ha reducido en 5.500 personas y se han creado 306 empresas y 288 nuevos autónomos. Respecto a la situación económica municipal, ha señalado que, aunque el Ayuntamiento mantiene una deuda de 1.300 millones de euros y seguirá acogiéndose a fondos de ordenación durante años, se ha logrado mejorar la gestión y aprovechar los recursos de otras administraciones para impulsar la ciudad.

Entre los avances, ha citado la cancelación de ocho préstamos, el pago de 30 millones de euros al Ministerio de Hacienda y otros doce millones previstos para octubre, un remanente positivo de 77 millones y la reducción de las obligaciones pendientes de pago, que han pasado de 58 a 29 millones de euros. "Lo importante es no perder la credibilidad y seguir siendo un Ayuntamiento cumplidor", ha afirmado.

En materia de servicios públicos, la alcaldesa ha destacado la revisión y actualización de todos los contratos, con un incremento medio del presupuesto del 30%. También ha señalado el avance del Plan de Acerado, que llegará a un centenar de calles con una inversión de 1,8 millones de euros.

Respecto al alumbrado público, ha anunciado un nuevo contrato con 1,5 millones de euros adicionales y ha informado de que el 40% de la iluminación ya se ha renovado a tecnología LED, con el objetivo de alcanzar el 60% al final de la legislatura. Además, la instalación de placas solares en varios edificios municipales ha permitido un ahorro de 300.000 euros en la factura eléctrica.

La renovación de la flota de autobuses, el Plan de Cambio Climático y el Plan Árbol han sido otros de los asuntos destacados, junto a las mejoras en seguridad, como la actualización del Plan de Emergencia Municipal, el traslado de la Jefatura de la Policía Local, el refuerzo de la plantilla y la reorganización de Protección Civil.

DERECHOS SOCIALES

En materia de Derechos Sociales, la alcaldesa ha destacado la aprobación del Plan de Igualdad, el diagnóstico sobre la explotación sexual en la ciudad y el futuro Plan de Juventud, que se trasladará al Consejo en septiembre. También ha señalado los avances en el Plan de Acción Social y que Jerez es el primer Ayuntamiento en contar con un intérprete de lengua de signos en plantilla.

Asimismo, ha puesto en valor las Escuelas de Verano inclusivas y rurales, así como el convenio de ayuda a domicilio. En el ámbito de la salud ha citado la apertura del Centro Esperanza de La Yedra, mientras que en educación ha resaltado la eliminación de los barracones del IES Lola Flores, los nuevos comedores escolares y la colocación de la primera piedra del Centro de Formación de San Juan de Dios.

La mejora de las instalaciones deportivas y proyectos de Transformación Digital como Jerez Smart City o el Hub Tecnológico han completado el repaso.

En cuanto a los proyectos tractores, la alcaldesa ha destacado la apuesta por diversificar la industria con sectores como el tecnológico, cultural, aeroespacial y agroindustrial. También ha subrayado la recuperación del Centro Histórico como espacio para vivir, el impulso turístico tras la Capitalidad Gastronómica y los hitos del proyecto 'Jerez, Ciudad Cultural', entre ellos el encuentro de los Institutos Cervantes, el aniversario del Teatro Villamarta y los 60 años de la Feria del Caballo, cuya esencia, según ha señalado, se ha recuperado.

Asimismo, ha resaltado la colaboración con la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía en proyectos como la Ciudad de la Justicia o la adquisición de terrenos de Asta Regia.

Respecto a la zona rural, ha defendido que las mismas políticas aplicadas en el núcleo urbano deben llegar a las barriadas rurales. Entre las actuaciones previstas ha citado la planificación de zonas inundables, la recuperación de caminos rurales y vías pecuarias, los 20 millones destinados por la Junta a la limpieza del cauce del Guadalete y la mejora de calles, acerados y espacios públicos, como la rehabilitación de la plaza de El Torno.