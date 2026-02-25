Jerez da protagonismo a las personas con discapacidad con un taller de cocina inclusiva por su Capital Gastronómica

El teniente de alcaldesa de Turismo, Antonio Real, y la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, junto algunos participantes del taller de cocina inclusiva, celebrado con motivo de la Capital Gastronómica de Jerez - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través del trabajo que desarrolla la Oficina Municipal de Atención a la Discapacidad, ha reivindicado el protagonismo de las personas con discapacidad con un taller de cocina inclusiva que se ha desarrollado dentro del programa de actos de la Capital Española de la Gastronomía, título que ostenta durante 2026 esta localidad gaditana.

En torno a 60 chicos y chicas han disfrutado de su participación en las jornadas 'Jerez Capital Gastronómica e Inclusiva', con la organización de este taller de cocina, alineado con los objetivos de la capitalidad, integrando recetas emblemáticas jerezanas como son el ajo campero y las papas aliñás, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Con esta propuesta, se ha apostado por la cooperación y el intercambio cultural, impulsando la formación y sensibilización en torno al patrimonio culinario, la sostenibilidad y la participación social.

La Delegación de Inclusión Social ha culminado así el ciclo de actividades celebrado para reflexionar y reivindicar el protagonismo de las personas con discapacidad en el ámbito de la gestión de actividades de ocio inclusivo, y que den respuesta a la diversidad de gustos y aficiones que existen en la ciudadanía y que son comunes a las personas con discapacidad, como ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Tras la celebración del I Congreso Local de Autogestores y Ocio Inclusivo, un foro de trabajo dirigido a promover la participación activa y el empoderamiento de personas con discapacidad en el diseño actividades de ocio plenamente accesibles, la OMAD ha continuado este ciclo de actividades --subvencionadas por la Junta de Andalucía con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado a través de los fondos europeos Next Generation EU--, con dos propuestas muy relacionadas con la Capitalidad Española de la Gastronomía, una de ellas este taller de cocina inclusiva.

El teniente de alcaldesa de Turismo, Antonio Real, y la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, junto a José Luis Baños, gerente de Winable, han actuado como jurado del taller, valorando la ejecución, presentación y sabor de todos los platos elaborados en una mañana de convivencia en la que cada participante ha aportado "su ilusión" para reivindicar la gastronomía jerezana como atractivo singular y único de la ciudad. Este encuentro contaba con la participación de jóvenes de Aspanido, Asmelt, Cedown, Afanas y Afamedis.

El ciclo de actividades ha incluido también la actividad 'Saborea Andalucía', con un desayuno andaluz con el que se ha conmemorado el 28 de febrero, una fecha "muy relacionada con la cultura tradicional de nuestra comunidad autónoma, tan bien representada en las señas de identidad de Jerez".

La jornada ha culminado con una acción ambiental tan representativa como es el pintado y decorado de macetas de barro con los colores de la bandera de Andalucía y Jerez, que servirá de recuerdo a todas las personas participantes, en este caso de las entidades Cedown, Afamedis y Afanas.