Jerez de la Frontera (Cádiz) se hace presente en la Expo de Osaka con el proyecto europeo 'Palimpsest'

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) está presente en la Exposición Universal de Osaka 2025, representando a Europa desde el 13 de abril hasta el 13 de octubre a través del proyecto 'Palimpsest'.

Esta iniciativa forma parte de la exposición digital organizada por la Nueva Bauhaus Europea (NEB) en el Pabellón de la Unión Europea, y constituye "una oportunidad única para proyectar a nivel internacional el potencial creativo, patrimonial y transformador de Jerez", según han subrayado este domingo desde el Ayuntamiento jerezano en una nota.

El primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, ha valorado esta participación como "un nuevo respaldo europeo a la estrategia cultural de Jerez, que además de apostar por preservar su patrimonio, lo proyecta con alcance internacional, bajo una mirada contemporánea y comprometida con los grandes retos de nuestro momento, como son la sostenibilidad y la cohesión social".

Asimismo, Agustín Muñoz ha destacado que esta presencia en Osaka "otorga visibilidad a la creatividad local dentro de un contexto global, afianzando el posicionamiento internacional de nuestra ciudad y reforzando la dimensión europea de la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura".

Según aclaran desde el Ayuntamiento, 'Palimpsest' es un proyecto europeo enmarcado en el programa de innovación 'Horizon Europe', centrado en la recuperación y reinterpretación del paisaje patrimonial a través de intervenciones artísticas y procesos colaborativos, y que actualmente se desarrolla en tres ciudades de manera paralela; en concreto, Milán, Lódz y Jerez, con propuestas que "vinculan el arte, la sostenibilidad y la cultura comunitaria".

En el caso de Jerez, el Ayuntamiento, junto al equipo de Nomad Garden, coordina la propuesta 'The Songs from the Nearby Earth' de la artista Estelle Jullian, que recupera materiales orgánicos de la vid para la creación de instrumentos musicales tradicionales, combinando innovación artística y memoria cultural, junto a entidades culturales. Todo ello con la participación de entidades estratégicas como es el caso de la Escuela de Arte, y "numerosos profesionales del mundo del vino, la cultura y la protección del medio ambiente".

Con más detalle, 'Palimpest' basa su metodología en la colaboración y la interacción entre artistas, expertos y agentes locales que abordan las conexiones entre el paisaje, la sostenibilidad del mismo y la herencia cultural que poseen las comunidades, todo ello "orientado a ofrecer soluciones que mejoren sus condiciones de habitabilidad y puedan ser implementadas en el futuro en otras ciudades".

JEREZ EN OSAKA

Según explican desde el Ayuntamiento, la inclusión de Jerez en esta exposición responde a los valores que promueve la Nueva Bauhaus Europea, como son los de "sostenibilidad, belleza e inclusión".

A través de un dispositivo interactivo en el pabellón, los visitantes de la Expo pueden conocer 15 proyectos seleccionados en toda Europa que ejemplifican estas cualidades. Entre ellos, el proyecto jerezano, como referente de cómo las ciudades medianas pueden liderar transformaciones culturales alineadas con el Pacto Verde Europeo.

El Pabellón de la Unión Europea en Osaka se concibe como "un espacio abierto al diálogo global", en el que la Nueva Bauhaus Europea sirve de hilo conductor para presentar "iniciativas que integran valores clave como el respeto medioambiental, la calidad estética del entorno urbano y la participación inclusiva".

La arquitectura del pabellón, construida con materiales sostenibles y accesibles, "refleja el compromiso de Europa con un desarrollo más armónico y responsable".

Inspirada en la histórica escuela Bauhaus fundada en 1919, la Nueva Bauhaus Europea "actualiza su espíritu vanguardista desde un enfoque interdisciplinar que une arte, ciencia, diseño y compromiso social".

Lanzada por la Comisión Europea en 2020, ha evolucionado como una plataforma de colaboración abierta que conecta a ciudadanía, instituciones, empresas, universidades y Administraciones Públicas de toda Europa. Su enfoque "combina arte, ciencia, diseño y tecnología para reimaginar espacios de vida sostenibles, inclusivos y estéticamente enriquecedores".

En este marco, la participación de Jerez con 'Palimpsest' "consolida su conexión con las redes europeas de innovación cultural, al tiempo que proyecta una imagen de ciudad creativa, sostenible y abierta al mundo, en perfecta sintonía con los valores de su candidatura al título cultural europeo", según subrayan desde el Ayuntamiento jerezano.