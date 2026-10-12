Jerez de la Frontera (Cádiz) mantiene sus "líneas de colaboración" con la Fundación Cultural Taurina

Reunión de la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, con la Fundación Cultura Taurina. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo (PP), acompañada del primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, y el edil delegado de Cultura, Francisco Zurita, se ha reunido con el presidente de la Fundación Cultura Taurina, Rafael Valenzuela, y el responsable de Cultura de la Escuela Municipal de Tauromaquia de Jerez, Marciano Breña Galán, con los que "sigue manteniendo abiertas líneas de colaboración".

Según ha informado este lunes el Ayuntamiento jerezano en una nota, en el transcurso de esta reunión, los representantes de la Fundación Cultura Taurina han explicado a la alcaldesa los pasos que están dando desde la entidad para incorporarse a las Asociaciones Escuelas Taurinas de Andalucía y de la Provincia de Cádiz, así como para asociarse a la Asociación de Escuelas Taurinas Andaluzas 'Pedro Romero'.

En este sentido, han informado a María José García-Pelayo de que han remitido sendas cartas a dichas asociaciones para su incorporación, toda vez que desde este verano ya vuelven a estar en funcionamiento la Escuela Municipal de Tauromaquia de Jerez, así como el Centro de Aprendizaje, Divulgación de la Biodiversidad y de la Cultura Taurina, "gracias a la colaboración y al trabajo desarrollado desde el Ayuntamiento de Jerez".

La alcaldesa ha señalado que este Centro de Aprendizaje se inauguró a principios del mes de julio "después de mucho esfuerzo y trabajo conjunto con la Fundación", y ha reiterado que el Ayuntamiento "seguirá apoyando la tauromaquia como un Bien de Interés Cultural, preservando y protegiendo esas señas de identidad y haciendo realidad el sueño de muchos jerezanos".

En este sentido igualmente ha mostrado el apoyo a la Fundación para que "puedan cumplimentar los requisitos y puedan incorporarse a estas Escuelas como miembros de pleno derecho".

En cuanto a la petición de colaboración por parte de Diputación y Ayuntamiento, se ha recordado que desde la Administración provincial "se apoya institucionalmente a entidades taurinas, incluyendo a empresas privadas y también a asociaciones taurinas con actividades en poblaciones como Ubrique o Prado del Rey", y que el Ayuntamiento "continuará con su línea de colaboración a través del Plan Estratégico de Subvenciones".