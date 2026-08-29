Jerez de la Frontera lanza una campaña contra el depósito ilegal de escombros en vía pública con drones y sanciones

Cartel de campaña del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) contra el depósito ilegal de escombros en la vía pública. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha puesto en marcha, a través de la Delegación de Servicios Públicos que dirige el segundo teniente de alcaldesa, Jaime Espinar, y con la colaboración de la Policía Local, una "campaña intensiva de control y concienciación" centrada en combatir el vertido ilegal de escombros y el depósito de basura fuera de los contenedores habilitados que incluye sanciones y el uso de drones.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota este sábado, se trata de una "medida clave" que se implementará para "reforzar la vigilancia en los puntos más conflictivos" del término municipal con el uso de drones policiales, tal y como detallan los carteles informativos que se instalarán en determinadas zonas de la ciudad.

Esta nueva señalética presenta una inscripción que advierte de la prohibición de arrojar escombros o basura fuera de los lugares habilitados para tal fin, y alerta expresamente de que se trata de una 'Zona videovigilada por dron policial', tecnología que permitirá obtener imágenes de los infractores para facilitar su identificación y posterior sanción, según ponen de relieve desde el Ayuntamiento.

En este sentido, los carteles indican que las multas pueden alcanzar hasta los 5.000 euros para quienes sean sorprendidos realizando estas prácticas ilícitas, de acuerdo con la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos. Además, también se recuerda el "estricto cumplimiento" de la Ley Orgánica de Protección de Datos en el tratamiento de las imágenes captadas por estos medios aéreos.

Estos paneles se colocarán, prioritariamente, en las ubicaciones que el Ayuntamiento tiene localizadas con mayor incidencia de este tipo de vertidos, entre las que figuran el entorno del cementerio Nuestra Señora de la Merced y la Hijuela de Pinosolete.

El segundo teniente de alcaldesa ha comentado que "se reciben quejas vecinales relacionadas con esta actitud incívica en lugares sensibles como es el propio cementerio".

Ante estas circunstancias, Espinar ha expresado su preocupación por esta situación, y ha aseverado que "no podemos tolerar estas conductas, que no solo dañan gravemente la imagen de Jerez, sino que también suponen un problema de salud pública y de seguridad".

"Cuidar nuestra ciudad es tarea de todos y todas para favorecer la convivencia", ha agregado el responsable municipal, que ha apelado a la colaboración ciudadana para mantener la ciudad "limpia y ordenada", haciendo un uso correcto de los servicios municipales habilitados para la recogida de residuos y realizando un correcto depósito de materiales especiales y voluminosos.

De esta forma, desde el Ayuntamiento explican que esta iniciativa surge como "respuesta a los comportamientos inadmisibles por parte de algunas personas que dejan residuos de manera descontrolada en la vía pública, solares o espacios naturales".

Esta campaña de intensificación de la vigilancia se sumará a otras acciones que se vienen desarrollando, como son las inspecciones a pie de calle por parte de operarios del servicio de limpieza y patrullas policiales en horarios y enclaves estratégicos.

Se recuerda que en septiembre del pasado año, y en coordinación entre el Servicio de Medio Ambiente y la Policía Local, se inició la primera fase de tal campaña de control de vertidos en polígonos industriales y viario público.

De esta manera, la Policía Local está actuando en la vigilancia y control de los "puntos sensibles" detectados por Medio Ambiente, de manera que realiza propuestas de sanción a los infractores que son sorprendidos vertiendo residuos fuera de contenedores y en horario indebido.

Según indican finalmente desde el Ayuntamiento, esta campaña responde igualmente a las demandas de las asociaciones vecinales y entidades que forman parte de la Mesa Técnica de Seguridad, que han "valorado positivamente" la adopción de medidas en este sentido por parte del gobierno local.