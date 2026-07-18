Jerez de la Frotera (Cádiz) inicia la contratación para el reasfaltado de calles por valor de 2,5 millones de euros

Archivo - Cádiz.-JerezAlDía.- Ayuntamiento inicia la contratación de la primera fase de las obras de reasfaltado por 772.800 euros - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno Local ha aprobado iniciar el expediente de contratación para la segunda fase del proyecto de reasfaltado (marea negra) de diversas calles de Jerez de la Frontera (Cádiz), que incluye el arreglo de nuevos viales y que tiene un importe de base de licitación de 2.432.838,79 y un plazo de ejecución de cinco meses.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha señalado que "acabamos de aprobar esta segunda fase de la 'Marea negra' de Jerez, el tsunami, que va a llegar a muchísimas calles de la ciudad. Esta segunda fase llegará a la zona Centro, Este y Oeste, por lo tanto, un paso importante. Las obras comenzarán una vez que acabe el verano y tienen un plazo de ejecución de 5 meses. Seguimos trabajando por mejorar Jerez", ha señalado el Consistorio en una nota de prensa.

Además, ha subrayado que el proyecto de reasfaltado se realizará en tres fases que permitirán abarcar una superficie aproximada de 200.000 metros cuadrados de vía pública con una inversión global de unos cinco millones de euros, llegando a todos los distritos de la ciudad.

En cada una de estas fases, se llevarán a cabo trabajos de refuerzo del pavimento en tramos parciales o completos que presenten un mayor grado de deterioro, motivado por el desgaste de materiales y la existencia de grietas, baches o socavones.

La intervención de reasfaltado se completará con la ejecución de la señalización horizontal y del balizamiento afectado. En esta segunda fase, que ahora se licita, se actuará en una superficie total de 101.080,33 metros cuadrados de viales públicos, entre los que figuran tramos parciales o completos de calles de las Torres de Córdoba, avenida Álvaro Domecq, avenidas de La Comedia, Sudamérica y Marianistas; calles Paúl, Fermín Aranda y Pizarro; Glorieta de San Juan Grande; calle Hermano Adrián; calle Taxdirt (Aparcamiento en Cristo de la Sentencia esquina Doctor Marañón); calle Azahar; avenidas Duque de Abrantes y Lebrija; calle Caldas, José Cádiz Salvatierra y el Ramal de la Antigua N-IV (avenida Rey Felipe VI) y su carril derecho.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha explicado durante su visita a la calle Rodrigo de Jerez, lugar por donde comenzará la primera fase, que esta actuación forma parte del programa municipal de mejora del viario público impulsado por el Gobierno municipal, que incluye también un plan de reforma de acerados que está en marcha, que contempla el reasfaltado de calles de todos los distritos de Jerez mediante una intervención global dividida en tres fases.

El Ayuntamiento ha elaborado una planificación integral que permitirá actuar de forma progresiva sobre numerosos viales afectados por el desgaste de los materiales, la aparición de grietas, baches y otras deficiencias derivadas del paso del tiempo y de los episodios de lluvias registrados durante los últimos meses.

Las 13 calles y avenidas de distintos puntos de Jerez en las que se va a empezar a actuar en este mes de julio en la primera fase son Rodrigo de Jerez, Cerrofruto, Geraldino, Bélgica, Fernando Sierra, Juana Aguilar, Jorge Bocouze, Consejo de Europa, Cuatro Caminos, Obispo Cirarda, García Caparros, Muro y Zaragoza, abarcando una superficie total de 39.435,49 metros cuadrados.