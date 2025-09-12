Jerez y Haro inauguran una farola conmemorativa para celebrar 135 años de alumbrado eléctrico y su hermanamiento

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

Las ciudades de Jerez de la Frontera y Haro fueron las dos primeras de España en contar con alumbrado público eléctrico a finales del siglo XIX. En conmemoración de este hito histórico que cumple 135 años, que convirtió a ambos municipios en pioneros en la modernización urbana, las alcaldesas María José García-Pelayo y Guadalupe Fernández-Pello han inaugurado este viernes una farola conmemorativa como parte del programa de actividades del hermanamiento entre Jerez y Haro.

Este hermanamiento, iniciado en 1990, ha sido ratificado en un acto institucional celebrado en el Ayuntamiento de Jerez. Como símbolo de esta unión y del legado compartido, se ha instalado una nueva farola conmemorativa de estilo fernandino, con tres cabezas de Fernando VII e iluminación LED, según ha detallado el Ayuntamiento jerezano en un comunicado.

Durante el acto se ha descubierto una placa conmemorativa con el siguiente mensaje: "Haro y Jerez de la Frontera, ciudades hermanas, unidas por la luz que un día encendió su historia y su destino. Pioneras en alumbrar sus calles, en el 135 aniversario de aquel hito, se abrazan hermanadas en el año 2025, uniendo memoria y futuro compartido".

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, se ha referido a la semejanza del Himno de Haro y Andalucía porque ambos hacen referencia a la luz, en concreto el Himno de Andalucía habla de los andaluces como "hombres de luz que a los hombres, alma de hombre les dimos" mientras que del Haro comienza con "Ya estamos en Haro que se ven las luces"".

El pasado sábado, en Haro, también se celebró un acto similar, inaugurándose también en la localidad riojana otra farola conmemorativa de este hito fechado en 1890.

Antes del acto, las delegaciones de ambos municipios asistieron a la actuación de Belébon Project, grupo musical jarrero que ofreció una original lectura teatralizada del hermanamiento. Posteriormente, las alcaldesas de Jerez y Haro recorrieron la exposición Esencias que unen, una muestra colectiva que reúne obras de artistas jerezanos y riojanos.

Esta exposición se celebra de forma simultánea en ambas ciudades, donde se exhiben trabajos de los mismos autores en distintos espacios, como símbolo de unión cultural entre ambos territorios. La iniciativa representa, según sus organizadores, "el verdadero sentido de la cultura: tender puentes, generar vínculos y compartir el talento desde el conocimiento y respeto a las particularidades de cada territorio".

Esta exposición reúne la obra de los creadores locales Jesús Rosa, Manuel del Valle, María Luisa Rey, Mario Naranjo, Pepe Márquez, Pilar Estrade, Roberto Barba, Willie Márquez, Jesús Jiménez y Concha Muñoz, que dialogan con los artistas riojanos José Rosales, Rafael Pérez, José Uriszar, Carmelo Hernando, José Juan Tubía, Verónica Abaigar, Jesús Santamaría, José M. Rodríguez Arnáez, José Antonio Olarte y Andrés Gil Imaz.