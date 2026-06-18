Jerez presenta una Red de Refugios Climáticos con 50 espacios para "prevenir" los efectos del calor

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, presentando la Red de Refugios Climáticos. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha presentado la Red de Refugios Climáticos puesta en marcha con el fin de "prevenir" los efectos del calor y "acoger" a la ciudadanía, para lo cual medio centenar de espacios de la ciudad, climatizados o al aire libre, forman parte de esta iniciativa que cuenta también con un equipo de atención en la calle, una web y recursos para personas sin hogar.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la Red de Refugios Climáticos es una iniciativa conjunta de las delegaciones de Inclusión Social, Transformación Digital, Medio Ambiente, Participación Ciudadana, Cultura, Seguridad (Policía Local y Protección Civil) y Juventud, a la que se han sumado otras entidades, ante el creciente impacto del cambio climático y la mayor frecuencia de olas de calor intensas.

Por su parte, la alcaldesa ha puesto en valor y ha agradecido la coordinación de las distintas delegaciones que se han implicado en esta iniciativa, de la que "Jerez es una ciudad pionera", ya que de 52 capitales de provincia sólo 16 tienen este tipo de refugios contra las adversidades climáticas.

Se trata de una red "abierta a toda la ciudadanía, totalmente accesible, segura, gratuita y universal, que va a estar viva, en el sentido en que puede incorporar otros espacios y modificar decisiones en torno a su funcionamiento", ha manifestado.

Un objetivo importante de esta nueva red de Red Municipal de Refugios Climáticos es prevenir. "Intentamos siempre anticiparnos frente a situaciones que pueden provocar problemas", ha señalado la alcaldesa, que se ha referido a que en agosto del año pasado se registraron en Jerez 45,8 grados de temperatura.

"Por lo tanto, hay que adoptar decisiones que minimicen los efectos de esas altas temperaturas, especialmente en colectivos que son muy vulnerables". Otro fin de esta iniciativa es "acoger, crear espacios climatizados o de sombra natural en los que los ciudadanos, puedan refugiarse", ha afirmado.

En el marco de esta red de refugios habrá un equipo móvil de atención destinado a las personas a pie de calle. Ofrecerán recomendaciones para asistir a alguno de los refugios y agua helada para personas sin recursos. La alcaldesa ha subrayado que esta red "estará bien coordinada, todos manejando la misma información para actuar en casos de necesidad ya sea el nivel preventivo, alerta amarilla, alerta naranja o alerta roja".

Por su parte, Jaime Espinar ha señalado que "si se ha aspirado a ser una ciudad amigable, una ciudad que cuida, sobre todo una ciudad que se adapta al cambio climático, tiene que demostrarlo con acciones concretas como ésta, crear una red de refugios con la que adaptarse a las consecuencias del cambio climático".

La Red de Refugios Climáticos de Jerez está compuesta por 49 puntos de la ciudad. Tendrá como sede central de coordinación el Centro Rosa Roige. Serán refugios climáticos de proximidad: el Ayuntamiento, el Centro Social Blas Infante, el Centro Social de La Granja, los Claustros de Santo Domingo, el Complejo Deportivo Campo de la Juventud, el Complejo Deportivo Chapín, la Sala Paúl, el espacio deportivo San Telmo, las instalaciones deportivas de Picadueñas, el Museo Arqueológico Municipal y el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez.

Igualmente, habrá refugios climáticos en zonas de sombra, al aire libre como la Alameda del Banco o Cristina, y también forman parte de la red el Campus de la Asunción, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, los Jardines de los Museos de la Atalaya y otros parques de la ciudad. Igualmente, en el marco de esta red habrá recursos específicos para personas sin hogar.