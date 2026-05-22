Jerez recibe la próxima semana una delegación de embajadores de los Estados Miembros de la UE en visita institucional

Archivo - Plaza en la Alameda Cristina de Jerez. - ROCÍO RUZ - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Jerez (Cádiz) será la próxima semana epicentro del encuentro de embajadores de países de la Unión Europea que visitarán la provincia de Cádiz entre el 24 y 26 de mayo, organizado por la Embajada de Chipre en España en el marco de la presidencia chipriota del Consejo de la UE, incluye un amplio programa de visitas y un encuentro institucional con la Corporación Municipal.

En una nota, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha subrayado que la cita refuerza la proyección exterior de Jerez y la posiciona como un referente cultural y patrimonial, alineando su historia y su riqueza con una visión de futuro, tal y como ha subrayado

El programa combinará sesiones de trabajo con un recorrido por los espacios más emblemáticos, con el objetivo de compartir la historia, los valores y la riqueza patrimonial jerezana, así como presentar las oportunidades de desarrollo que ofrece el municipio.

"La próxima semana va ser muy importante para la ciudad, ya que por primera vez en su historia, va a ser sede de la reunión de los embajadores de la UE en España, lo que supone una oportunidad única para proyectar internacionalmente el patrimonio, la cultura y el futuro de Jerez", ha añadido.

El encuentro comenzará con una recepción oficial en el Ayuntamiento, donde los embajadores firmarán en el Libro de Honor. A continuación, se iniciará una ruta institucional para dar a conocer los lugares más significativos de la ciudad, en paralelo a las reuniones de trabajo previstas.

"Es un auténtico honor que hayan elegido Jerez para esta jornada de encuentro, siendo la ciudad capital europea durante estos días y teniendo la oportunidad de contar su historia, su pasado y sus valores, y de compartir nuestra cultura, nuestra gran riqueza patrimonial, y sobre todo, de dar a conocer las oportunidades de futuro que tiene nuestra ciudad", ha manifestado la alcaldesa.