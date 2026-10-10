JerezAlDía.- Comienzan las obras de modernización del sistema de riego del Estadio Pedro S. Garrido de Jerez

Obras de modernización del sistema de riego del estadio Pedro S. Garrido de Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha iniciado esta semana las obras de reposición del sistema de riego del terreno de juego del Estadio Pedro S. Garrido --antiguo Campo de la Juventud--, con el objetivo de "mejorar el mantenimiento y la sostenibilidad del césped, minimizando el consumo hídrico" de estas instalaciones.

Este proyecto, valorado en 17.152 euros --sin IVA--, contempla la sustitución completa del riego hidráulico por un sistema eléctrico de control satelital, "moderno y eficiente", garantizando un riego uniforme, y optimizando el mantenimiento del césped, según ha detallado el Ayuntamiento jerezano en una nota.

El edil delegado de Deportes, Tomás Sampalo, ha explicado que el sistema hidráulico anterior presentaba "importantes deficiencias", y se ha referido a "este nuevo sistema de control eléctrico que será gestionado vía satélite, con lo que la gestión será más eficiente, en cuanto a recursos de mantenimiento y gasto de personal, y además generará un ahorro de agua mayor".

También ha subrayado que este proyecto "da respuesta a las demandas de los clubes y de los usuarios" que utilizan esta instalación, y supone "una mejora significativa para la conservación de estas instalaciones".

Otras ventajas de este nuevo sistema que se ha comenzado a instalar están relacionadas con una "mayor calidad y uniformidad de riego" que podrá ser programado para que funcione en las horas "más adecuadas", reduciendo averías e incidencias en aspersores y circuitos, según han detallado desde el Ayuntamiento.

Los trabajos incluyen también la retirada de la instalación de abastecimiento y riego deteriorado y colocación de una nueva red de riego eléctrica por cable, con control satelital, la ejecución de la instalación eléctrica asociada y los rellenos y reposiciones necesarios.

En el Estadio Pedro S. Garrido, el Ayuntamiento ha acometido otras reformas para la mejora de las instalaciones, como la restauración de 300 metros de muro de cerramiento en su fachada que da a la avenida Blas Infante, una obra que se acompañó en su día con la "mejora" de este entorno urbano, según han destacado desde el Consistorio, que acomete en estos momentos, además, otras mejoras en instalaciones deportivas de la ciudad como el polideportivo 'Kiko Narváez' o San Telmo.