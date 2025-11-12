Junta anuncia la próxima compra de los terrenos de la zona arqueológica de Asta Regia en Jerez (Cádiz)

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, en un acto sobre el yacimiento Asta Regia, acompañada por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha anunciado este miércoles la próxima adquisición de los terrenos de la zona arqueológica de Asta Regia, en el municipio gaditano de Jerez de la Frontera, una acción que supone "un primer paso decisivo" en la puesta en valor de este yacimiento "de valor incalculable para acercarnos a la evolución histórica, cultural, económica y social de la Bahía de Cádiz, y por ende de Andalucía Occidental".

Declarado BIC en abril de 2000, esta compra va a suponer "el avance más importante en la historia del yacimiento en los últimos 25 años", como ha resaltado la consejera en un acto celebrado en Jerez.

Según una nota de la Junta, Del Pozo ha mantenido un encuentro previo por la mañana con la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y numerosos representantes de la Plataforma Ciudadana por Asta Regia.

Del Pozo ha informado ahí de la adquisición por la Junta de las cuatro parcelas que componen la zona arqueológica, reconocidas como BIC en el yacimiento de Mesas de Asta, que, con una extensión global de 90 hectáreas, incluyen los principales restos arqueológicos geolocalizados y documentados del enclave.

En concreto, la Consejería va a adquirir las parcelas 180 y 181, que albergan los vestigios del núcleo principal de la ciudad de Asta Regia, así como el área de las necrópolis, a las que se ha sumado la compra de dos parcelas adyacentes, las número 50 y 51, de menor superficie, con las que se completa la adquisición del promontorio de la mesa.

De titularidad privada, todas ellas están siendo objeto de una segregación en una única finca, que hará posible su "inminente" adquisición directa, "garantizando así de manera definitiva la protección, conservación, investigación y difusión de este valioso enclave patrimonial", según Del Pozo.

El yacimiento de Asta Regia tierne la particularidad de presentar un registro arqueológico que ha permanecido "en gran medida inalterado y al margen de la acción urbanística contemporánea", y que contiene vestigios que van desde la prehistoria reciente y la antigüedad hasta la Edad Media, cuando se produjo el abandono de su poblamiento.

"Con esta adquisición, la Junta da respuesta a las demandas de la sociedad civil de Jerez del Frontera que ansiaba la recuperación de un espacio fundamental para entender la evolución histórica, social y económica de la región", ha enfatizado Del Pozo, apuntando que "además de frenar su deterioro y evitar su destrucción, nos comprometemos a promover la realización de un Plan de Investigación, en colaboración con el Ayuntamiento y equipos científicos expertos en la arqueología de la antigüedad"2.

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha expresado su gratitud a la consejera y al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, además de "a todas las personas que han participado en este logro", destacando "la importancia" de la colaboración y trabajo conjunto entre la Junta, el Ayuntamiento, la Plataforma Asta Regia y los propietarios de los terrenos para "desbloquear una situación que se había prolongado durante años".

Así, ha enfatizado que este yacimiento "será una pieza fundamental" en la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031, señalando que "hoy se inicia un nuevo camino para Asta Regia", a partir del cual "vamos a asumir nuevas responsabilidades y compromisos, pero con una ilusión renovada".

"Me llena de emoción ser alcaldesa de una ciudad que mira el futuro pero que no deja de mirar a su pasado. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que somos, reinventarnos siempre como ciudad, pero sin perder nuestras raíces, que son las que hacen a Jerez tan especial", ha dicho.

El anuncio de la adquisición de las parcelas BIC de la zona Arqueológica de Mesas de Asta y su entorno de protección ha sido posible tras la aprobación de la correspondiente licencia de segregación en dos de la finca matriz (de más de 500 hectáreas) por parte de la Delegación de Urbanismo.

LA CIUDAD PRINCIPAL Y LAS NECRÓPOLIS

La Junta ha explicado que el núcleo principal de la ciudad de Asta Regia se localiza en la finca El Rosario, en el cerro de mayor superficie del yacimiento de Mesas de Asta, ubicado por encima de la cota de los 50 metros, en la parcela número 180.

En 1942 y 1943 se descubrió al norte de la finca un conjunto de estructuras de habitación de época iberorromana, así como las murallas de la ciudad. Entre 1949 y 1950, algo más al sur se encontraron diversas partes del caserío romano y árabe de la ciudad, de los que sólo se ha identificado claramente un impluvium, y entre 1955 y 1956 se recuperó la planimetría de esta zona ocupada densamente durante época romana y medieval.

El área intermedia, correspondiente a la parcela 181, está conformada por cerros de menor altura, extramuros del núcleo urbano y al pie de una de las posibles vías de comunicación, la Cañada Ancha de Albadalejo, que atraviesa el conjunto por la parte central. Los hallazgos realizados hasta el momento en este espacio permiten suponer "con fundamento" que todo ese sector, y el situado al sureste, estuvo ocupado por las necrópolis de la ciudad.

El yacimiento de Mesas de Asta fue declarado BIC con la categoría de zona arqueológica en abril de 2000. La zona arqueológica se asienta sobre una pequeña meseta aislada de formación miocénica, modificada durante el Holoceno.

El yacimiento se ubica en uno de los rebordes del conocido por las fuentes clásicas como lago Ligustino, estando rodeado de esteros marinos navegables. De ahí la importancia de este centro de habitación durante la prehistoria reciente y antigüedad andaluza.

Dentro del yacimiento se conocen estructuras de habitación de distintas épocas, restos de la muralla iberorromano, zonas de producción dedicadas a la fabricación de cerámicas y necrópolis.

Las principales excavaciones efectuadas en el yacimiento fueron las realizadas por Manuel Esteve Guerrero entre 1941 y 1958. A estos trabajos corresponden los únicos restos visibles actualmente en el yacimiento. En 2021 científicos de la Universidad de Cádiz llevaron a cabo prospecciones por georradar en el yacimiento.

Mesas de Asta es uno de los yacimientos no excavados "más relevantes del país", como ha apuntado la Junta, su datación se remonta al Bronce Final atlántico y pudo ser ocupada tanto por la cultura tartésica como por fenicios, turdetanos, romanos y árabes hasta su abandono en torno al siglo X.

El anuncio de la próxima adquisición por la Junta de Andalucía de las cuatro parcelas de la zona arqueológica de Asta Regia se ha constituido en la antesala de la celebración del encuentro 'Tartesos, Año 0', que hasta el próximo sábado 15 de noviembre reunirá a especialistas de reconocido prestigio nacional e internacional para abordar los orígenes de la cultura tartésica y el papel del yacimiento de Asta Regia en la historia antigua de la península Ibérica.

Las sesiones se desarrollarán en el Museo Arqueológico de Jerez y cuentan con la participación de instituciones como el Museo Arqueológico de Málaga, el Museo Arqueológico de Vélez-Málaga y la Real Academia de la Historia. Entre los ponentes, hay expertos de las universidades de Cádiz, Málaga, Huelva, Autónoma y Complutense de Madrid, así como de la UNED, entre otros centros de investigación.

La jornada inaugural va a contar la conferencia magistral del catedrático de Arqueología de la Universidad de Cádiz, Darío Bernal Casasola, quien también es comisario de la exposición 'Urbs Iulia gaditana' que actualmente exhibe el Museo de Cádiz en su sede de la Casa Pinillos, y que reúne más de 400 piezas para recorrer 1.000 años de historia de Gades.