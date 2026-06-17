Junta y Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) clausuran el programa de Empleo y Formación con 15 alumnos certificados

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, en la entrega de diplomas a las quince personas que han participado en el programa de Empleo y Formación - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, y la alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, han asistido a la entrega de diplomas a las quince personas que han participado en el programa de Empleo y Formación 'Magíster Jerez', promovido por la Fundación Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Jerez y subvencionado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

El proyecto ha contado con una subvención de 421.000 euros financiada al 100% por la Junta de Andalucía y se ha desarrollado durante 12 meses, desde junio de 2025 hasta junio de 2026, como ha detallado la administración andaluza en una nota.

En él han participado 15 alumnos-trabajadores mayores de 45 años inscritos como demandantes de empleo no ocupados de Jerez y su entorno.

El programa se ha desarrollado mediante un contrato de formación en alternancia con el empleo, combinando periodos formativos con fases de práctica profesional. Su objetivo ha sido mejorar las posibilidades de inserción laboral de los participantes mediante la adquisición de competencias profesionales adaptadas a las necesidades actuales del mercado de trabajo.

Los alumnos han obtenido dos certificados profesionales completos de nivel 3. El primero, 'Habilitación para la docencia en grados A, B y C del Sistema de Formación Profesional', con una duración de 340 horas, les capacita para programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas, así como para orientar sobre itinerarios formativos y salidas profesionales vinculadas a la formación para el empleo.

La segunda acción formativa, 'Creación y gestión de microempresas', de 480 horas de duración, les ha proporcionado conocimientos para dirigir pequeños negocios y microempresas, gestionar recursos humanos y económicos, planificar estrategias comerciales y desarrollar proyectos empresariales bajo criterios de calidad, sostenibilidad y prevención de riesgos laborales.

Durante el acto, Mercedes Colombo ha felicitado a los 15 participantes por haber culminado "con éxito" esta etapa formativa y ha destacado que iniciativas como 'Magíster Jerez' "reflejan el compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora de la empleabilidad, la cualificación profesional y la generación de nuevas oportunidades laborales para los gaditanos".

Asimismo, ha señalado que los programas de Empleo y Formación constituyen "una herramienta eficaz para responder a las necesidades reales del tejido productivo y favorecer la inserción laboral de las personas desempleadas desde el propio territorio".

La delegada también ha agradecido la implicación del Ayuntamiento de Jerez, de la Fundación Municipal de Formación y Empleo y del equipo docente, destacando que la colaboración entre administraciones "es fundamental para seguir generando oportunidades y formar a profesionales cada vez mejor preparados".

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha felicitado a los participantes en el proyecto y ha destacado el que se forme a jerezanos y jerezanas "que luego van a poder acceder al mercado laboral y tener un empleo".

En este sentido, ha señalado que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez han destinado 2,75 millones de euros a programas de empleo, "cuando antes no había ni aulas donde impartir cursos ni presupuesto destinado a estas iniciativas".

También ha hecho hincapié en que ha sido su actual gobierno municipal el que ha impulsado la reapertura del Centro de Formación El Zagal, "cerrado desde 2018", así como la recuperación de los planes de empleo.

De hecho, estas instalaciones han acogido durante los últimos tres años los programas de Empleo y Formación 'Labor@Jerez', 'Magíster Jerez' y 'Tradición Jerez'.