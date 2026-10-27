Junta y Ayuntamiento de Jerez se reunirán con la Plataforma A-2002 para informar de los avances

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en una imagen de archivo. - PP DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez mantendrán la semana que viene una nueva reunión con representantes de la Plataforma A-2004 para informarles de las últimas novedades relacionadas con el proyecto de acondicionamiento y mejora de esta vía, cuya redacción se prevé sacar a licitación antes de finales de año, según informó recientemente la Consejería de Fomento y Movilidad.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que el encuentro tiene como objeto ofrecer a los integrantes de la Plataforma información actualizada sobre la situación administrativa del proyecto, los trabajos desarrollados hasta el momento y las próximas gestiones previstas para avanzar en esta intervención, que responde a una reivindicación histórica de los vecinos de la zona y de la ciudadanía en general.

En este sentido, ha señalado que con esta nueva reunión, ambas administraciones quieren seguir en la línea de interlocución y diálogo que mantienen con los representantes vecinales de esta zona, al objeto de que tengan la oportunidad de plantear cuestiones, dudas y sugerencias, y mantener una comunicación directa, fluida y transparente sobre la evolución de un proyecto de gran importancia para Jerez.

Asimismo, ha recordado que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez acordaron impulsar conjuntamente la mejora de la A-2004, repartiendo la actuación en dos tramos para facilitar su desarrollo de forma coordinada.

De este modo, el Gobierno andaluz asumirá la intervención en un tramo de carretera de unos 1,5 kilómetros, que va desde el entorno de Viveros Olmedo hasta la glorieta de Los Albarizones, mientras que el Ayuntamiento se encargará de un segundo tramo, de unos 2,5 kilómetros, para mejorar los accesos a la ciudad, estando prevista su ejecución de manera escalonada para evitar el colapso de tráfico en uno de los accesos principales de la ciudad.

Este compromiso conjunto fue presentado en noviembre de 2025 por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y la entonces consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, que destacaron la importancia de actuar sobre esta carretera para mejorar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad vial y disponer de unos accesos a la ciudad acordes con las necesidades actuales.

Posteriormente, en mayo de 2026, representantes de la Junta de Andalucía y del Gobierno municipal mantuvieron una reunión con la Plataforma A-2004 en la que se abordó la tramitación del proyecto y se acordó constituir una mesa técnica con participación de los vecinos, con el objetivo de facilitar el seguimiento de la actuación y recoger sus necesidades y propuestas.

En aquel encuentro, las administraciones reiteraron su voluntad de seguir avanzando en la tramitación de esta actuación y explicaron a los miembros de la Plataforma los criterios previstos para la ejecución de los distintos tramos, así como la importancia de coordinar ambas intervenciones. Además, recientemente en una visita a Jerez del propio consejero de Fomento y Movilidad, Mario Atanet, incidió en el avance de la licitación y posterior adjudicación de la redacción del proyecto, ha recordado el Ayuntamiento.