Más de 100 caballos y 20 enganches realizan una Parada Hípica por el centro de Jerez este viernes

Archivo - Parada hípica celebrada en Jerez de la Frontera en octubre de 2024. ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) celebra este viernes por la tarde la tradicional Parada Hípica con motivo del Día Europeo del Caballo, que estará formada por más de un centenar de caballos y 20 enganches que realizarán un recorrido de unos 6.400 metros por las calles de Jerez.

Según ha explicado el Ayuntamiento, el desfile partirá a las 19,00 horas desde el Parque González Hontoria contando con la participación de importantes entidades, cuerpos, unidades e instituciones como la Guardia Real, la Guardia Nacional Republicana Portuguesa, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, la Yeguada de La Cartuja, Yeguada Militar, Cría Caballar, los escuadrones de Caballería del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Local de Jerez y Marbella y el Club de Enganches de Jerez, entre otros.

El itinerario partirá desde el Parque González Hontoria y seguirá por la avenida Álvaro Domecq, plaza del Caballo, calle Sevilla, calle San Juan Grande, Mamelón, Marqués de Casa-Domecq, calle Larga, Lancería, plaza del Arenal, calle Corredera, plaza de las Angustias, calle Santísima Trinidad, Medina, calle Honda, Rotonda de los Casinos, calle Larga, Alameda Cristina y calle Sevilla.

En este punto de calle Sevilla, una parte de la comitiva continuará por calle Cádiz, Duque de Abrantes, parking de la Real Escuela, calle Pizarro, nuevamente Duque de Abrantes, avenida Cruz Roja, plaza del Caballo, Parque González Hontoria, Glorieta Yeguada Militar y Segundo Depósito de Sementales. Otra parte de los participantes continuarán el recorrido por la avenida Álvaro Domecq, Parque González Hontoria, Glorieta Yeguada Militar y Segundo Depósito de Sementales.

Además, el Ayuntamiento ha recordado que en el ámbito ecuestre, este jueves se ha presentado en la Sala Pescadería Vieja la nueva web 'Jerez, Ciudad del Caballo', un portal permanente que nace con el objetivo de reunir en un único espacio la actualidad y la actividad ecuestre de la ciudad.

Así, cuenta con una agenda unificada, noticias, convocatorias de competiciones, e información cultural y de espectáculos, entre otras, al servicio del aficionado y profesional, como compromiso adquirido por el gobierno municipal en la Mesa del Caballo.