Más de un centenar de propuestas culturales y gastronómicas llenará de "sabor" el verano en Jerez (Cádiz)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, presenta el programa 'El verano sabe a Jerez'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha presentado el programa 'El verano sabe a Jerez', una iniciativa diseñada para posicionar a la ciudad como "referente" cultural y gastronómico durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre con más de un centenar de propuestas en el centro histórico, barriadas y su zona rural.

En ese sentido, ha resaltado el alcance de este proyecto, cuyo objetivo es "ordenar los recursos que ofrece Jerez y reforzar nuestro posicionamiento ante la oferta turística global para atraer visitantes en verano", ha recogido el Ayuntamiento en una nota.

García-Pelayo ha señalado la importancia de contar con una herramienta estratégica que permita consolidar a la ciudad como destino turístico, y "demostrar a los jerezanos y al mundo que Jerez es un destino único e inigualable para el verano, especialmente en el marco de la Capitalidad Española de la Gastronomía".

Esta guía incluye más de un centenar de propuestas, destacando su apertura a actividades de otras administraciones públicas en el marco de la colaboración institucional, así como la labor de la iniciativa privada, que contribuye a engrandecer la oferta cultural de Jerez.

Asimismo, la alcaldesa ha subrayado que no se trata de un documento cerrado, sino de "una agenda viva" que se irá actualizando con iniciativas de empresas, peñas, asociaciones y colectivos locales.

En cuanto a los contenidos técnicos, ha detallado que la oferta municipal incluye música en espacios emblemáticos, conciertos al aire libre en el ciclo 'Noches de verano en el Arenal' y propuestas escénicas en la Sala Compañía.

Resaltan citas "imprescindibles" como los Viernes Flamencos y la Fiesta de la Bulería, además de una amplia programación juvenil que se desarrollará en la Sala Paúl y la Alameda Vieja, destacando el encuentro de los Institutos Cervantes a finales de julio.

García-Pelayo ha hecho especial hincapié en la importancia de la "descentralización", señalando que la zona rural contará con más de una treintena de eventos, entre los que se incluyen ferias, verbenas y celebraciones tradicionales.

Además, ha recordado que el hecho de que Jerez sea Capital Española de la Gastronomía 2026, lo que aporta "un valor añadido fundamental" ya que permitirá a los visitantes "disfrutar de una experiencia completa que une cultura, vino y patrimonio".

Toda la información estará disponible a través de la página web municipal www.jerez.es, así como en la aplicación Jerez Smart.