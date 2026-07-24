La Mesa del Centro Histórico completa con sus aportaciones el diseño definitivo del Plan Jerez Centro

Mesa del Centro Histórico de Jerez. - AYUNTAMIETNO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha señalado que el Plan Jerez Centro ha entrado en su fase decisiva, en la que la participación ha vuelto a ser un "factor clave" para definir la versión final del documento, con el fin de que sea "un proyecto de todos y para todos y una hoja de ruta compartida que responda de manera real a las necesidades del día a día del centro de Jerez".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, así lo ha afirmado el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, en la sesión de la Mesa del Centro Histórico convocada para abordar, de forma exclusiva, los avances producidos en su proceso de elaboración desde la última reunión, celebrada a principios de mayo de este año.

Durante la sesión, responsables de la entidad Daleph que, en coordinación con la Delegación de Centro Histórico elaboran el Plan, han expuesto el estado actual de los trabajos, que se encuentran "muy avanzados", detallando los principales documentos que estructuran la propuesta, que pueden consultarse en la web la Delegación de Centro Histórico.

Además de dar a conocer el estado actual de estos trabajos, la sesión ha tenido como objetivo principal iniciar una nueva fase de participación ciudadana directa para incorporar las aportaciones de los agentes vecinales, sociales y económicos que forman parte de la Mesa del Centro Histórico.

"Reforzamos nuestro compromiso con la participación y el consenso para que el Plan Jerez Centro se configure como una herramienta compartida con las instituciones, los vecinos, los comerciantes, los hosteleros y los colectivos sociales, incorporando actuaciones e intervenciones que se consideren factibles y prioritarias", ha afirmado Agustín Muñoz.

Uno de los contenidos más novedosos, y que ha ocupado buena parte de la sesión, según ha indicado el Ayuntamiento, ha sido la presentación de las Líneas Estratégicas del Plan y las distintas actuaciones previstas en cada una, dirigidas a impulsar la transformación y revitalización del centro histórico y consolidarlo como espacio de convivencia, actividad económica, patrimonio y desarrollo urbano.

En relación con lo expuesto, Agustín Muñoz ha subrayado que los documentos presentados tienen el carácter de "propuestas abiertas y participativas", concebidos para enriquecerse con las aportaciones de los integrantes de la Mesa del Centro Histórico, a quienes se les ha invitado a decidir qué proyectos son los más necesarios o prioritarios para sus barrios.

Para ello, durante la reunión se ha utilizado una herramienta digital de participación (denominada Mentimeter) que ha permitido a los asistentes realizar una votación y priorización de las propuestas. Los resultados de estas valoraciones se fueron proyectando a tiempo real, para conocimiento de la Mesa. Asimismo, los asistentes tuvieron acceso a una ficha para proponer actuaciones que, en su opinión, deberían estar recogidas en el documento.

A fin conseguir la máxima participación, dicha ficha se ha publicado en la web de la Delegación de Centro Histórico al objeto de posibilitar que cualquier ciudadano pueda aportar nuevas propuestas, que podrán ser remitidas, hasta el próximo 15 de agosto, a la dirección de correo electrónico 'planjerezcentro@aytojerez.es'.