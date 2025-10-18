El Mundial de Superbike congrega a miles de aficionados en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Mundial de Superbike se ha coronado en el Circuito de Jerez- Ángel Nieto con una masiva afluencia de aficionados para disfrutar de las competidas carreras de este sábado.

"Llevamos un Mundial de Superbike exitoso en lo deportivo y en la afluencia de público. El viernes registramos la mayor asistencia de un viernes en el Mundial de Superbike. De nuevo Jerez ha sido la Capital Mundial del Motor por el respaldo de la afición", ha asegurado el teniente de alcaldesa de Presidencia, Agustín Muñoz que junto a la teniente de alcaldesa Susana Sánchez ha participado en la entrega de los tradicionales catavinos en los pódiums.

Según ha informado el Ayuntamiento de Jerez en una nota, el Mundial de Superbike ha congregado a miles de aficionados en el paddock alentados por la cercanía de los pilotos con el público que caracteriza a este Mundial de Superbike.

"Han llegado muchos aficionados de España, de Portugal, de Reino Unido y de Turquía. Esta cita puntuable del Campeonato del Mundo Motul FIM Superbike, con varios títulos en juego, el buen tiempo y la perfecta organización han facilitado que el circuito tenga una buena entrada el pasado viernes y este sábado. Mañana domingo esperamos que siga aumentando la afluencia de público", ha subrayado Agustín Muñoz.

Asimismo, el teniente de alcaldesa ha tenido palabras de agradecimiento con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. "La Junta de Andalucía, el presidente ha apostado por el Mundial de Moto GP y el Mundial de SBK, por Jerez. El circuito ha cumplido 40 años y sigue más vivo que nunca, albergando grandes pruebas mundialista y recibiendo el apoyo de los miles de aficionados", ha comentado el teniente de alcaldesa.

Por otro lado, Muñoz ha valorado la imagen internacional de Jerez y la importancia del circuito como revulsivo económico. "Este Mundial de Superbike ha vuelto a registrar una importante repercusión internacional de Jerez, además del impulso económico que supone en el sector hotelero de la ciudad", ha añadido.

En este sentido, Muñoz ha destacado que Jerez se consolida como "una ciudad donde el sector servicios no es estacional". Asimismo, ha señalado que el Gobierno de la alcaldesa María José García-Pelayo va a seguir impulsando la economía local de la mano de la Junta de Andalucía.

"Ya tenemos garantizado el Mundial de MotoGP para seis años, ayer logramos ser elegidos Capital Española de Gastronomía 2026 y no vamos a parar hasta conseguir ser la Capital Europea de la Cultura 2031", ha subrayado Agustín Muñoz.

Susana Sánchez ha felicitado a las pilotos españolas del WorldWCR: María Herrera, Beatriz Neila y Paola Ramos. "Nos han bridado una carrera espectacular. Desde la salida hasta la última vuelta. Los nervios, la tensión que han protagonizado las pilotos españolas ha puesto de pie a la afición. Ha sido una carrera de máxima rivalidad, muy competitiva. Me ha encantado", ha señalado.