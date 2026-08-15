Los Museos de la Atalaya de Jerez recuperan un enigmático reloj victoriano del siglo XIX en sus jardines

Reloj victoriano del siglo XIX, en los jardines de los Museos de la Atalaya de Jerez de la Frontera - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

Los Museos de la Atalaya, en Jerez de la Frontera (Cádiz), han culminado con éxito la restauración de su emblemática farola-reloj de dos caras, un monumento del siglo XIX que hasta ahora pasaba desapercibido en el recinto.

Tras una minuciosa intervención de su relojero conservador, Francisco J. Osuna, el conjunto ha recuperado sus históricos detalles en dorado y ha sido reubicado en el eje estratégico de los jardines que dan acceso al Centro de Congresos de perfil bodeguero, justo antes del patio porticado.

Según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado, la restauración ha "desatado un gran interés patrimonial", ya que al desmontar las esferas de vidrio opalino, Osuna descubrió la inusual firma 'C. Bennett / London', "lo que abre un fascinante misterio que contrasta con el célebre reloj de sobremesa de sir John Bennett (65 Cheapside) que el museo exhibe en su Sala Verde".

Para devolverle su función nocturna original, las esferas se retro iluminarán con un sistema de tiras LED perimetrales en frío que imitarán el cálido resplandor del gas victoriano sin dañar la maquinaria.

Dado que el reloj mantiene su cuerda manual y su acceso a gran altura entraña riesgos, su activación mecánica se reservará de forma exclusiva para las grandes citas del museo.

La recuperación de este reloj victoriano en Los Museos de la Atalaya se une a la recuperación en 2024 del reloj del Gallo Azul, gracias al convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Jerez y las Bodegas Cayetano del Pino.

El Reloj del Gallo Azul, considerado como una joya monumental de gran valor patrimonial y que fue restaurado por el relojero José María Galisteo y su equipo, fue instalado en el año 1934 como resultado de un concurso convocado por el Ayuntamiento siendo un regalo de la familia Domecq al pueblo de Jerez, ha agregado el Consistorio.

El artista escultor fue el jerezano José María Rivellot mientras que la fundición del fuste y del reloj fueron obra del también jerezano Domingo de la Prida Álvarez.

Esta estructura de hierro fundido se asienta en una base de ladrillos de estilo regionalista, los mismos que utilizó Aníbal González en la construcción del edificio del Gallo Azul y en la cual se encuentran los escudos del Reino de España, Aragón, Navarra, Castilla y León.

Igualmente, se ha recuperado el Reloj de Losada de la plaza del Arenal, una pieza de incalculable valor histórico que preside el corazón de Jerez, y se reivindicó la figura de José Rodríguez Losada como una de las figuras más destacadas de la relojería europea del Siglo XIX, en un encuentro institucional celebrado el pasado mes de marzo al que asistió la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y en el que participaron los familiares y descendientes de Losada.

Este encuentro tuvo lugar en el Palacio del Museo del Tiempo y los participantes pudieron conocer de cerca el reloj-farol construido en 1867, una pieza histórica que se exhibe con especial protagonismo en el Museo del Tiempo de Jerez.

VISITAS Y TARIFAS REDUCIDAS

Con motivo de esta recuperación, los Museos de la Atalaya recuerdan que sus instalaciones del Palacio del Tiempo pueden visitarse de lunes a viernes de 09,00 a 14,00 horas y el centro ofrece una tarifa especial para jerezanos y residentes de tan tres euros. La entrada general para visita libre es de seis euros, mientras que las visitas guiadas tienen un coste de nueve euros.

Estos pases guiados se realizan a las 10,30 y 11,30 horas, permitiendo al público vivir en directo el espectáculo acústico de la colección sonando en perfecto unísono a las 11,00 y a las 12,00 en punto.