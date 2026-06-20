La Noche de la Empresa distingue a empresas y profesionales que contribuyen al desarrollo económico

La Noche de la Empresa, celebrada en Jerez, distingue a empresas y profesionales que contribuyen al desarrollo económico - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La VI Noche de la Empresa organizada por la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera y celebrada en el Alcázar de la ciudad ha distinguido a empresas y profesionales que contribuyen al desarrollo económico provincial a través de sus distintos proyectos.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, acompañada del primer teniente de alcaldesa y coordinador del Gobierno de Jerez, Agustín Muñoz; del teniente de alcaldesa de Empresa, Trabajo Autónomo, Transformación Digital y Seguridad, José Ignacio Martínez, y de la delegada de Empleo, Educación y Universidades, Nela García Jarillo, ha agradecido a la CEC su gran aportación como entidad al crecimiento económico empresarial y ha agradecido a su presidente, Andrés Santos, y a su equipo directivo la elección de Jerez como sede de un evento que ha reunido a empresarios, directivos, representantes de distintas asociaciones y entidades sociales y que ha servido como foro de encuentro e intercambio de experiencias.

Igualmente, ha agradecido al presidente de la CEA, Javier González de Lara, su presencia y apoyo al empresariado provincial.

De esta manera, en tal convivencia que ha servido para reforzar los vínculos entre el tejido productivo desde la empresa, la sociedad civil y las instituciones, se han entregado las tradicionales distinciones anuales de la CEC, que en esta edición de 2026 han recaído en las queserías de la Sierra de Cádiz (Queso Payoyo de Villaluenga y Grazalema, El Bosqueño, La Pastora, Pajarete, Puerto Carrillo, Sierra de Ubrique, Apiolvera-Castillo de la Sierra, Hermanos Mangana y La Covacha); Dulcería La Rondeña, fundada en 1961 en Sanlúcar de Barrameda; Circet España, referente de las telecomunicaciones y energía que se inició en los años noventa en el Campo de Gibraltar; María del Mar Moreno, artista flamenca jerezana, bailaora, coreógrafa y empresaria cultural y, finalmente, a Ayuda T Pymes, empresa nacida en 2008 en El Puerto de Santa María con el objetivo de transformar el modelo de asesoría para autónomos y pymes en España y que dispone de tecnología propia, AON Solutions.

Según se recoge en un comunicado, la Noche de la Empresa se ha celebrado en sus anteriores ediciones en los astilleros de Navantia de Puerto Real (2015), la Real Plaza de Toros de El Puerto de Santa María (2017), la Base de Rota (2019), el Parque María Cristina de Algeciras (2022) y el Fuerte de San Lorenzo del Puntal en Cádiz (2024).

En la presente edición celebrada en el Conjunto Monumental del Alcázar de Jerez ha contado con Caixabank como patrocinador principal, así como con el patrocinio igualmente de Transfrutalla, Recoletas Salud, Mercedes Benz Cadimar, Moeve, Fundación Cajasol y Cited-QAI.