El nuevo comedor del CEIP Miguel de Cervantes en Jerez (Cádiz) da servicio a 60 escolares

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto a escolares en el comedor del CEIP Miguel de Cervantes - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha visitado este martes el CEIP Miguel de Cervantes, donde ha conocido su nuevo comedor escolar, que acaba de ponerse en marcha y atiende a 60 alumnos y alumnas de la localidad.

En compañía del teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y la delegada municipal de Educación, Nela García, junto con el equipo directivo del centro educativo, representantes de su Ampa y de la Flampa de Jerez, la alcaldesa ha comprobado el funcionamiento de este servicio recién estrenado, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En este contexto, García-Pelayo ha felicitado a la comunidad educativa por la consecución de "una demanda histórica", y ha destacado que "se cumple el compromiso adquirido" por su gobierno de dotar a este equipamiento con este servicio durante el presente curso escolar.

La incorporación de este servicio supone "un avance significativo" para favorecer la conciliación familiar y laboral, además de contribuir al bienestar del alumnado.

El desarrollo de esta actuación ha contado con la planificación de un proyecto municipal, elaborado desde los servicios técnicos de la Delegación de Urbanismo, centrado en la redistribución de espacios interiores para crear la zona de comedor escolar con servicio de catering.

Esta intervención ha contemplado la adaptación de tres aulas, ubicadas en la planta baja y en la primera crujía de la edificación, al objeto de crear los aseos y el office y la colocación de nuevos revestimientos en paredes, así como nuevas carpinterías interiores.

La zona de actuación abarca una superficie de 149,11 metros cuadrados y el presupuesto total de estas obras ha supuesto una inversión de 69.490,09 euro. La empresa adjudicataria, Muserac SL, ha sido la encargada de llevarlas a cabo.

CEIP Miguel de Cervantes 250 alumnos cursan sus estudios de Infantil y Primaria en el CEIP Miguel de Cervantes. El edificio que ocupa es de mediados del siglo XVI y en su origen fue construido como Casa del Corregidor de Jerez.

A lo largo del tiempo, la edificación ha sido utilizada como Juzgados de Jerez y Escuela Maternal (entre 1920 y 1940) para posteriormente acoger una escuela de niñas Santa Teresa y otra de niños Miguel de Cervantes, secciones que se unificaron en 1932 creando el actual centro educativo.