Las obras del plan de reasfaltado de Jerez (Cádiz) conllevarán en próximos días cortes parciales de tráfico

Obra de reasfaltado en Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha informado este sábado de cortes parciales de tráfico que se van a registrar desde este próximo lunes, 31 de agosto, y durante los días 1 y 2 de septiembre en el marco de las obras de la primera fase del plan de reasfaltado de avenidas y calles del viario urbano coordinadas por el Servicio de Infraestructuras y ejecutadas de la mano de la empresa adjudicataria 'Manuel Alba S.A.'.

En concreto, en virtud de estas actuaciones, por parte del Servicio de Movilidad, y en coordinación con la Policía Local, se realizarán cortes parciales de tráfico este lunes, 31 de agosto, y los días 1 y 2 de septiembre, en horario de 8,00 a 15,00 horas, por las labores de 'fresado', asfaltado, levantado de tapas y señalización en las calles Maestro Fernández Sierra y segundo tramo de la calle Jorge Bocouze --el 31 de agosto--; Jorge Bocouze completa --el martes 1 de septiembre--, y Jorge Bocouze, Obispo Cirarda y Maestro Fernández Sierra el miércoles día 2.

Así lo ha detallado este sábado el Ayuntamiento jerezano en una nota en la que confirma que avanza en las obras de dicha primera fase del reasfaltado de avenidas y calles del viario urbano con la continuación de las actuaciones en las calles Maestro Fernández Sierra, Jorge Bocouze, Rodrigo de Jerez, rotonda de La Granja --conexión con la calle Almería-- y la rotonda del Caballo de Troya.

Desde el Ayuntamiento subrayan que estas obras tienen como objetivo la mejora de las condiciones de la calzada y, "por lo tanto, de las condiciones de seguridad vial para conductores y peatones", se iniciaron a comienzos del mes de agosto y cuentan con una inversión por parte de la administración local de 745.715 euros.

Con motivo de la presentación e inicio de estas actuaciones, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, subrayó que se trata de un "compromiso" del gobierno municipal con los barrios, "siendo conscientes de que queda mucho más por hacer".

Desde el Ayuntamiento también apuntan que, a efectos técnicos, las obras conllevan el refuerzo del firme, renovación de pavimento en los lugares que así sea necesario, e igualmente la reposición de la señalética horizontal y del balizamiento, para "acotar y garantizar la seguridad de los espacios en los que se está interviniendo".

Las obras contemplan trabajos de refuerzo del firme y renovación del pavimento en distintos puntos de la ciudad, así como la reposición de la señalización horizontal y del balizamiento afectado por las actuaciones, "garantizando la adecuada funcionalidad y seguridad de los espacios intervenidos".

Además, desde el Servicio de Movilidad y a través de la Policía Local se están haciendo las "pertinentes regulaciones de tráfico en las zonas afectadas, para derivar la circulación y garantizar su fluidez durante las actuaciones de la maquinaria pesada y operarios".

Las zonas de actuación incluidas en esta primera fase del Plan de Reasfaltado de Jerez comprenden actuaciones en 13 calles y avenidas de distintos distritos de la ciudad, tales como Rodrigo de Jerez, Cerrofruto, Geraldino, Bélgica, Fernando Sierra, Juana Aguilar, Jorge Bocouze, Consejo de Europa, Cuatro Caminos, Obispo Cirarda, García Caparros, Muro y Zaragoza, con una superficie total de 39.435,49 metros cuadrados.

SEGUNDA FASE

Además, la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado mes de julio iniciar el expediente de contratación para la segunda fase del proyecto de reasfaltado de diversas calles de Jerez, que incluye el arreglo de nuevos viales, y que tiene un importe de base de licitación de 2.432.838,79 y un plazo de ejecución de cinco meses.

El proyecto de reasfaltado se realizará en tres fases que permitirán abarcar una superficie aproximada de 200.000 metros cuadrados de vía pública con una inversión global de unos cinco millones de euros sumando las citadas tres fases, con el objetivo de "dar cobertura a todos los distritos de Jerez".

En esta segunda fase, que ahora se encuentra en fase de licitación, se actuará en una superficie total de 101.080,33 metros cuadrados de viales públicos, entre los que figuran tramos parciales o completos de calles de las Torres de Córdoba, avenida Álvaro Domecq, avenidas de La Comedia, Sudamérica y Marianistas; calles Paúl, Fermín Aranda y Pizarro; Glorieta de San Juan Grande; calle Hermano Adrián; calle Taxdirt --aparcamiento en Cristo de la Sentencia esquina Doctor Marañón--; calle Azahar; avenidas Duque de Abrantes y Lebrija; calle Caldas, José Cádiz Salvatierra y el Ramal de la Antigua N-IV (avenida Rey Felipe VI) y su carril derecho.

Finalmente, desde el Ayuntamiento subrayan que este Plan de Reasfaltado de Jerez, conforme a su planificación integral, "responde a una necesaria actuación sobre calles y avenidas que sufren deterioro por el desgaste de los materiales, grietas, baches y que han sufrido los efectos de las lluvias, sobre todo, del último invierno".