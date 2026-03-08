Obras de urgencias en la cocina-almacén del Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez (Cádiz)

Obras en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La delegada de Protección Animal de Jerez de la Frontera (Cádiz), Carmen Pina ha supervisado las obras que por vía de urgencia se han llevado a cabo en la cocina-almacén del Centro para la Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez. Estas dependencias se han visto dañadas por los efectos de los temporales registrados las pasadas semanas.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, estas mejoras han ido por la vía de urgencia ya que el deterioro provocado por las filtraciones de agua" ha sido importante y las dependencias citadas no reunían las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y funcionalidad requeridas".

Asimismo, la demora en su arreglo "hubiese provocado un incremento de los daños existentes y la posible aparición de nuevos riesgos estructurales por lo que se ponía de manifiesto la inmediata intervención" ha destacado Carmen Pina.

Mientras que se están llevando a cabo las obras, también de forma urgente, se ha respondido a las necesidades plateadas colocando una caseta provisional para que los trabajadores realicen su labor con seguridad y poder atender a los animales que en ningún momento se han quedado desatendidos.

"Es por estos motivos por lo que se han realizado los informes técnicos oportunos para así poder ejecutar los trabajos de forma urgente. Las obras ya se encuentran en proceso y en unos días estarán operativas y en condiciones de seguridad y salubridad operativas" ha señalado la delegada.

En la cocina se ha efectuado el refuerzo estructural del pilar existente, así como la limpieza, impermeabilización y enfoscado de la canalización de saneamiento.