La 'Pasarela Flamenca Tío Pepe' apoya a la candidatura de Jerez (Cádiz) para la capitalidad europea 2031

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha asistido al acto que la 'Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez 2026' ha organizado este domingo, día de su clausura, en señal de respaldo a la 'Capitalidad Europea de la Cultura 2031', visibilizando la colaboración con el Consistorio y el apoyo explícito a esta "gran aspiración" que tiene la ciudad.

Tal y como ha emitido la Administración local en una nota, 'Innova Flamenca', zona novedosa en esta edición de la 'Pasarela Flamenca' y destinada a la vanguardia tecnológica y su relación con el mundo de la moda, ha sido el espacio elegido para el desarrollo de un evento que ha congregado a diez 'influencers' especializadas en moda flamenca, a varias diseñadoras que han participado en la actual edición de la pasarela y a cuatro escuelas de baile de Jerez, junto con el equipo que impulsa la 'Capitalidad Europea de la Cultura 2031'.

En relación, este acto contará con eco en redes sociales por parte de las 'influencers' que se encargarán de proyectar la imagen de Jerez entre sus seguidores, consiguiéndose "un gran alcance en la promoción de la candidatura jerezana".

De esta manera, los valores y objetivos que defiende la candidatura a 'Capital Europea de la Cultura' se difundirán internacionalmente en redes sociales, pudiendo llegar potencialmente, según el Ayuntamiento, a 1.910.000 seguidores y compartiendo el impacto mediático que ofrece la 'Pasarela flamenca'.

En este contexto, la alcaldesa ha agradecido la implicación y el compromiso de la 'Pasarela Flamenca' con la cultura y el futuro de la ciudad y ha resaltado que este despliegue en redes sociales permitirá que la marca 'Jerez' y su sueño cultural se posicionen de manera global, "aprovechando las sinergias de un sector, el de la moda flamenca, que combina como ninguno tradición, artesanía y modernidad".

García-Pelayo ha subrayado que "la alianza entre la 'Pasarela' y la 'candidatura a Capital Europea de la Cultura' encontrará un eco sin precedentes en el ecosistema digital" y ha mostrado su satisfacción por hacer suyo este reto colectivo.

"Quiero dar las gracias de corazón a la organización de la 'Pasarela Flamenca Tío Pepe' por ser un aliado incansable de Jerez", ha dicho, al tiempo que ha concretado que su respaldo a la Capitalidad Cultural 2031 "es una muestra de que, cuando caminamos juntos podemos llegar más lejos".

La primera edil ha indicado al respecto que "es especialmente significativo que lo hagamos desde el espacio 'Innova Flamenca', porque el futuro de nuestra cultura pasa necesariamente por la digitalización y las nuevas tecnologías". Asimismo, ha declarado que "integrar la tradición de nuestros volantes con la innovación tecnológica es el mejor mensaje que podemos enviar a Europa".

Las 'influencers' presentes en este acto son Claudia Alfaro, de 'Entre Cirios y Volantes', con 69.800 seguidores; Natalia Rodríguez, de 'Flamencas', con 134.000 seguidores; Andrea Gómez, 'De volantes y arte', con 68.700 seguidores; Delia Orcha, con 69.400 seguidores; Margarita de Guzmán, de 'Invitada Ideal', con 847.000 seguidores; Patricia Nakib, de 'Flamencas y Volantes', con 116.000 seguidores; Raquel Catalán, de 'Adiclook Raquel', con 454.000 seguidores; Susana Rodríguez, de 'Acento artesano', con 27.000 seguidores; Nuria Cabrera, de 'El diario de Nuny', con 43.200 seguidores y Ana Manzano, de 'Flamenca Power', con 81.800 seguidores.

Durante cada uno de los 36 desfiles previstos se ha proyectado un vídeo promocional de #Jerez2031, se ha escogido un lugar destacado para la ubicación del 'stand' de la candidatura en la zona expositiva del evento y se ha realizado un esfuerzo para ponerla en conexión con los "numerosos expertos e 'influencers'" presentes para cubrir sus actividades.

Por este motivo, #Jerez2031 ha querido distinguir a Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez con un distintivo en señal de reconocimiento por su apoyo y compromiso con la visibilidad de la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031.

De esta forma, antes de concluir el evento, la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, ha entregado en señal de gratitud un cerámico con el logo símbolo del proyecto a la directora del evento, Ana Belén Morillo.

Durante los cuatro días de la Pasarela, distintos diseñadores han recibido también al término de sus desfiles este distintivo y decenas de personas han tenido la ocasión de conocer, contactar y apoyar a la candidatura mediante la firma del Manifiesto de Adhesión o por medio de la descarga de QR para facilitar el seguimiento en las distintas redes sociales de la misma.

De manera previa a esta cita, la regidora asistió al desfile benéfico de la Hermandad del Rocío de Jerez y realizó una visita a la zona expositiva de la 'Pasarela Flamenca' donde tuvo la oportunidad de mantener contacto con los profesionales de los 'stands' que han formado parte de esta edición.

En definitiva, la 'Pasarela Flamenca Tío Pepe Jerez 2026' llega a su fin en su 19º edición habiendo reunido a sesenta diseñadores y consolidándose "como un escaparate único de la moda flamenca en el ámbito nacional".