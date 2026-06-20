El Plan de Seguridad y Movilidad del Tío Pepe Festival de Jerez (Cádiz) se desarrollará del 4 de julio al 14 de agosto

La mesa de seguridad del Tío Pepe Festival 2026. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Plan de Seguridad y Movilidad del Tío Pepe Festival 2026 se desarrollará del 4 de julio al 14 de agosto, ambos inclusive, con motivo de los conciertos organizados por González Byass en el interior de la Bodega Las Copas, ubicada en el Distrito Sur de la ciudad.

En la reunión mantenida en la Jefatura de la Policía Local, coordinada por el teniente de alcaldesa de Seguridad, Empresa, Trabajo Autónomo y Transformación Digital, José Ignacio Martínez, y Begoña González, de González Byass, junto al jefe-intendente de la Policía Local, Manuel Cabrales, se han abordado distintos aspectos respecto a los dispositivos que integran el plan para que, sobre la "base exitosa" de ediciones precedentes, el público pueda acceder y salir del recinto desde las zonas habilitadas de aparcamientos y, al mismo tiempo, haya fluidez de tráfico y zonas de paso seguras, según ha indicado el Consistorio jerezano en una nota.

Por su parte, el teniente de alcaldesa ha destacado que "el Tío Pepe Festival, de todos es sabido, es un referente del verano en Jerez y atrae a muchísimo público que veranea en Andalucía, por lo que es muy importante desarrollar un plan de Seguridad y Movilidad para facilitar los accesos y salidas del público, y también la circulación en la zona donde se desarrolla, que es una de las principales vías de entrada y salida de Jerez".

"Agradecemos a González Byass su trabajo, su apuesta por el Tío Pepe Festival y su coordinación con el Ayuntamiento para consensuar este plan, así como a todas los efectivos implicados en su ejecución", ha agregado el teniente de alcalde.

Como principal novedad, todos los conciertos que componen el ciclo en esta edición se desarrollarán en el interior del recinto de la Bodega Las Copas. La apertura de puertas para el público será a las 20,00 horas y el comienzo de los espectáculos a las 22,15 horas, con finalización prevista de éstos a las 1,00 horas del día siguiente. La salida del público del recinto tendrá como hora límite las 4,00 horas, puesto que tras los conciertos habrá zona musical y de degustaciones.

En la reunión, a la que junto a Policía Local ha asistido Policía Nacional, Bomberos, la Asociación de Voluntarios de Protección Civil, Tele-Taxi Jerez y los servicios municipales de Medio Ambiente, Movilidad y Urbanismo, se ha explicado por parte de Policía Local que se seguirá el mismo modelo de la pasada edición, con unidades del citado cuerpo realizando rondas de vigilancia en las zonas de aparcamientos y controlando la fluidez de tráfico, con zona delimitada para el paso del público.

Por su parte, Policía Nacional, en el ámbito de sus competencias, velará por el control del orden público, con rondas preventivas de seguridad y refuerzo con motivo de los conciertos de mayor estimación de público asistente.

Así, la parada de taxis que "tan buen resultado" ha dado en la edición precedente en su ubicación desde la rotonda de acceso a Bodega Las Copas frente al Centro Deportivo y con salida por calle Desconsuelo, seguirá en su misma ubicación. Igualmente, no sufrirá alteraciones la parada ni los horarios de los autobuses urbanos que acceden a la zona y cuya parada se encuentra a unos metros de dicha parada de taxis.

Habrá control de vigilancia policial en los aparcamientos ubicados en la zona del polígono industrial (avenida de Rota), y también la organización ha llegado a un acuerdo con Carrefour en beneficio de contar con una zona más de aparcamientos.

Por parte de Bomberos, tendrán un acceso especial y preferente y en cuanto a Protección Civil se contará con el refuerzo de la asociación de voluntarios en los conciertos que sean para público de pie.

A efectos del Servicio de Movilidad se realizará la reserva de taxi para la parada especial frente a Las Copas, la creación de espacio de aparcamiento para Personas de Movilidad Reducida (PMR) y ambulancias, así como la delimitación de carriles para acceso del público.

Igualmente habrá refuerzo de la señalización. Asimismo, el año pasado se colocaron luces 'led' en los pasos de peatones para mejorar la Seguridad Vial y que se repetirá tal actuación, al igual que la colocación de bandas reductoras de velocidad en las proximidades de tales pasos de peatones.