El Pleno aprueba la concesión del título de Hijo Adoptivo de Jerez a Juan Luis Bretón Abrisqueta

La alcaldesa de Jerez antesl del inicio del Pleno ordinario del mes de julio. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha aprobado por unanimidad conceder a Juan Luis Bretón Abrisqueta el Título de Hijo Adoptivo de la ciudad a título póstumo, por sus méritos más que suficientes para ser distinguido con dicha condecoración. "Tenemos como ciudad que reconocer como nuestros a las personas que ha hecho grandes cosas por Jerez y en este caso por un sector tan importante como el vino", ha manifestado la alcaldesa, María José García-Pelayo.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la concesión se oficiará en un Pleno extraordinario y solemne que se celebrará el 11 de septiembre, en el marco de las Fiestas de la Vendimia.

Además, la alcaldesa ha saludado y felicitado a los miembros del Rincón Malillo, entidad que fue la que propuso esta distinción, "por esta magnífica idea" y a los familiares de Juan Luis Bretón.

Por su parte, el teniente de alcaldesa, Antonio Real, instructor del expediente, ha explicado que "Juan Luis Bretón desempeñó durante cuatro décadas un papel relevante en el sector vitivinícola del Marco de Jerez, ocupando responsabilidades directivas en importantes empresas bodegueras y desarrollando una intensa labor de promoción, representación y defensa de los intereses del Marco".

Asimismo, ha añadido que destacó especialmente su etapa como director de Fedejerez desde donde concluyó decisivamente al fortalecimiento institucional del sector bodeguero y a la proyección internacional de los vinos, brandies y vinagres de Jerez.

Real también ha destacado su "implicación en la vida cultural y social de la ciudad que quedó reflejada en su participación activa en iniciativas destinadas a la promoción de la cultura del vino, entre ellas la dirección de las Fiestas de la Vendimia, contribuyendo a reforzar la identidad vitivinícola de Jerez y a difundir su prestigio dentro y fuera de nuestras fronteras".

"Su dedicación, compromiso y vocación de servicio hacia la ciudad y hacia uno de sus sectores económicos y culturales más emblemáticos le hicieron merecedor del respeto y reconocimiento del mundo del vino y de la sociedad jerezana, dejando un legado profesional y humano digno de especial consideración", ha concluido Real.

El Ayuntamiento ha recordado que la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado mes de junio iniciar el expediente de concesión del título de Hijo Adoptivo a título póstumo a Juan Luis Bretón al considerar que concurren méritos más que suficientes para tal distinción y cumple con lo dispuesto en el Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento y que fue la Tertulia Rincón Malillo la que impulsó esta distinción.