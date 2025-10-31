El Pleno del Ayuntamiento de Jerez aprueba con carácter definitivo la Cuenta General del Ejercicio 2023

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado con carácter definitivo la Cuenta General del Ejercicio 2023, que fue dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas celebrada el pasado 27 de agosto, y no habiéndose presentado alegación alguna sobre la misma durante el periodo de exposición pública, tal y como ha explicado el delegado de Economía, Hacienda y Financiación Pública, Francisco Delgado.

En una nota, el Ayuntamiento ha explicado que la Cuenta General del Ejercicio 2023 comprende las Cuentas del Ayuntamiento de Jerez, la Cuenta de la Fundación Municipal de Formación y Empleo y las Cuentas de las Sociedades Mercantiles Locales, como son Corporación Municipal de Jerez, Comujesa; Explotación de los Montes de Propios, Ememsa; y la Empresa municipal de la Vivienda, Emuvijesa. Asimismo, se incluyen las Cuentas de las sociedades mercantiles en las que el Ayuntamiento tiene capital mayoritario, que son Mercajerez, y Circuito de Jerez, Cirjesa.

Asimismo, se incluyen también las Cuentas de las Fundaciones Locales Andrés de Ribera, Centro de Acogida San José, José Manuel Caballero Bonald y Fundación Cultural Universitaria de las Artes de Jerez, Fundarte.

Por otra parte, el Pleno ha aprobado también el nombramiento de Tomás Sampalo como vicepresidente primero del Consejo Territorial de Distrito Este, en sustitución de José Ángel Aparicio, que presentó el pasado 29 de agosto su renuncia a la condición de miembro de la Corporación para incorporarse a su cargo como Delegado Territorial de Educación en Cádiz de la Junta de Andalucía.