La Policía Local y la Fundación ONCE refuerzan su atención a personas con discapacidad visual en Jerez (Cádiz)

El teniente de alcaldesa de Seguridad recibiendo al director de la Fundación ONCE en Jerez de la Frontera (Cádiz) y a sus técnicos, con motivo de una sesión formativa destinada a los agentes. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Jerez y la Fundación ONCE en la ciudad estrechan sus lazos de colaboración para una mayor seguridad vial de las personas con discapacidad visual y auditiva en la vía pública.

En este sentido, el teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, junto al jefe de la Policía Local, Manuel Cabrales, ha recibido al director de la Fundación ONCE en la ciudad, Cristino Ortuno, y a su equipo técnico, con motivo de la primera de las dos sesiones formativas acordadas y en las que la entidad explica la realidad de estas personas con discapacidad, para optimizar su acceso, comunicación, acompañamiento y atención en caso de incidencia, según ha concretado el Consistorio jerezano.

Por su parte, Martínez ha agradecido "la gran labor que hace la Fundación ONCE en la ciudad, y de manera especial, el compromiso y el interés de su director, Cristino Ortuno, y de su equipo, en colaborar con el Ayuntamiento de manera activa en todo lo que supone el avance de nuestra ciudad".

"En relación a la Seguridad Vial es muy positivo conocer de la mano de la Fundación ONCE las necesidades que tienen para atender siempre desde Policía Local de la manera más inmediata y eficaz cualquier incidencia que nos requieran", ha apostillado.

De esta manera, Martínez ha concretado a la Fundación ONCE de la campaña intensiva de control sobre el uso responsable de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), conocidos popularmente como 'patinetes eléctricos', que está desarrollando la Policía Local tanto en la zona centro como en otras zonas peatonales de distintos distritos de la ciudad, especialmente en las calles del centro y en calle Porvera, donde se encuentra precisamente la sede de la citada fundación.

Desde la Fundación ONCE trasladaron a los agentes cómo las personas con discapacidad visual y auditiva se enfrentan a situaciones en la vía pública, como la señalización, zonas de obras o la mencionada actitud incívica de usuarios de 'patinetes eléctricos' que circulan incumpliendo la normativa por las aceras y plazas.

Se realizaron distintos supuestos prácticos y los agentes de la Policía Local, portando antifaces, conocieron la mejor manera de dirigirse a las personas con discapacidad para atenderles, prestarles su ayuda y acceder a sus demandas de la manera más resolutiva, aprendiendo así distintas técnicas para ello a propuesta de la Fundación ONCE.