La Policía Local de Jerez abre 135 expedientes sancionadores por vertidos de residuos en la vía pública

Vertidos de residuos en la vía pública. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) han registrado desde septiembre pasado un total de 135 expedientes por vertido de residuos en la vía pública y en polígonos industriales desde el inicio de la campaña que, en coordinación con Medio Ambiente, ha impulsado el Gobierno local para evitar esta "práctica incívica" fuera de su horario y de los contenedores.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, estos 135 expedientes abarcan calles y avenidas de todos los distritos de la ciudad, incluyendo el ámbito rural. Los vertidos se refieren a escombros, enseres, mobiliario de distinto tipo, basura y restos incluso de vehículos inutilizados.

De esta manera, los agentes de la Policía Local están realizando 'in situ' los respectivos informes de estas situaciones en los 96 'puntos negros' detectados en la ciudad por Medio Ambiente con sus propuestas respectivas de sanción, con expedientes sancionadores que pueden ascender a 300 euros por vertido de residuos y su depósito fuera del contenedor y de horario.

El teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, ha insistido en que "la Policía Local, en coordinación con Medio Ambiente, está realizando una vigilancia prioritaria para evitar el vertido de residuos y los 135 expedientes son una evidencia del buen trabajo que se está haciendo, pero es necesaria lógicamente la colaboración de todos, y que se tome conciencia de que estos residuos se deben depositar en el Punto Limpio dependiendo de su tipología".

Las sanciones por depositar residuos fuera de su lugar y horarios es de 100 euros (artículo 44 de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente; por verter basuras y escombros en solares es de 150 euros (artículo 23 de la citada ordenanza) y de hasta 300 euros por abandono de basuras y vertidos contaminantes (artículo 108.3 de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminantes).

Finalmente, el Ayuntamiento ha indicado que en el presente verano, y a fin de prevenir las consecuencias de riesgo de incendio, la Policía Local está reforzando la vigilancia en todos los polígonos industriales y empresariales para prevenir esta práctica. Esta vigilancia se extiende a las barriadas y avenida de la ciudad.