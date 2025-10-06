Policía Local de Jerez (Cádiz) inicia ocho expedientes de sanción por el vertido de residuos en polígonos industriales

Agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) en un dispositivo contra los vertidos ilegales de enseres en polígonos industriales de la localidad. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz), dentro de la campaña iniciada en septiembre contra el vertido de residuos en el entorno de los contenedores fuera de éstos y a deshoras, ha iniciado ocho nuevos expedientes de sanción a los presuntos autores de estos vertidos en polígonos industriales en los últimos días.

En una nota, el Ayuntamiento de Jerez ha recordado que las sanciones por esta práctica se estipulan en 300 euros según la normativa vigente en el municipio.

De esta manera, tras identificar y actuar in situ en el momento de los hechos en distintos polígonos industriales, los agentes de la Policía Local han emitido al Servicio Municipal de Medio Ambiente los expedientes con su correspondiente propuesta de sanción.

El Ayuntamiento ha detectado hasta 96 "puntos negros" de vertidos habituales de restos de embalaje, material eléctrico, residuos líquidos o escombros en distintos puntos de la ciudad.

Es por eso que el objetivo de la campaña intensiva es evitar la proliferación en estos puntos de situaciones que puedan dar origen a problemas sanitarios y evitar zonas de riesgo de proliferación de roedores, insectos y de incendios, al mismo tiempo que se busca mejorar la imagen de los polígonos industriales de la ciudad.

En otro orden de cosas, durante el fin de semana se han instruido dos atestados por presuntos delitos contra la seguridad vial al detectarse a conductores que circulaban en evidente estado de embriaguez. En ambos casos, los filiados se negaron a la prueba de detección alcohólica, por lo que además se les ha acusado de delito de negativa. Ambos atestados fueron tramitados a la autoridad judicial competente para su enjuiciamiento por el sistema de juicios rápidos.

Estos atestados se suman a otro en días precedentes en el que hubo un conductor que fue investigado por conducir bajo los efectos del alcohol, que además colisionó en la zona este con dos vehículos que estaban estacionados.

En cuanto a los controles de barriadas, programados y establecidos en el marco de la Mesa Técnica de Seguridad, éstos se han realizado en los últimos días en la zona centro, dando como resultado la denuncia a un conductor por una infracción de tráfico.

También se ha realizado un control preventivo de alcohol y drogas, con 27 pruebas. En tal control se instruyeron dos atestados por presuntos delitos contra la seguridad vial, al comprobarse cómo dos personas conducían bajo los efectos del alcohol superando ampliamente la tasa permitida.