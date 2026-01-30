Policía Local de Jerez (Cádiz) refuerza sus efectivos para atender las incidencias por crecida del río Guadalete

Imágenes del río Guadalete a su paso por la barriada de la Corta en Jerez de la Frontera (Cádiz) este 30 de enero de 2026. - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha reforzado su número de efectivos para atender de manera coordinada con Guardia Civil y Policía Nacional las incidencias que ha provocado el paso de la borrasca 'Kristin' en la ciudad y la crecida del río Guadalete, participando junto al resto de cuerpos de seguridad, administraciones y distintos organismos en el Puesto de Mando Avanzado ubicado en La Cartuja.

En la distribución por zonas establecida en el PMA, además de la colaboración en labores de tráfico para la entrada de otras unidades de los distintos dispositivos en los accesos a la zona rural y en coordinación con Guardia Civil y Policía Nacional, la Policía Local de Jerez se ha encargado del desalojo de 40 personas de la barriada rural La Corta.

En una nota, el Ayuntamiento de Jerez ha señalado que se mantiene un retén policial para salvaguardar la seguridad e integridad de las viviendas de esta zona, afectada por la crecida del río.

Del mismo modo, la Policía Local está prestando servicio con presencia permanente de agentes en el centro de recepción de personas afectadas y desalojadas que el Ayuntamiento y Cruz Roja ha ubicado en el Palacio Municipal de Deportes.

En cuanto a Protección Civil, su labor ha sido también clave en la coordinación del Plan Territorial Local de Emergencias. Como se alertó desde los primeros momentos por parte de Protección Civil, cuyo responsable local es Tobías Perdigones, la subida del río en la zona de La Ina por encima del nivel de la carretera hacía prever una situación similar a las inundaciones de la ribera ocurridas en diciembre de 2009.

Está previsto que durante todo el fin de semana, efectivos de Protección Civil se mantengan en labores de vigilancia, ante la previsión de un aumento de caudal del río debido al desembalse de los pantanos de Bornos y Arcos y el nivel de los afluentes que desembocan en el Guadalete.

Desde la asociación de voluntarios de Protección Civil, con sus vehículos específicos, se están realizando labores de apoyo en toda la zona rural a Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, destacando en este sentido sus intervenciones en La Corta (zona de embarcadero de piraguas) y en Las Pachecas.

El Ayuntamiento ha apuntado que Jerez cuenta con un Plan Territorial Local de Emergencias actualizado a las necesidades actuales y aprobado en pleno municipal el pasado mes de diciembre.