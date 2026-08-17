Un policía local de Jerez viajará en bicicleta hasta Santiago para visibilizar el síndrome de Tourette

El delegado de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Tomás Sampalo, junto a Juan Manuel Soto, agente de la Policía Local y deportista, que llevará a cabo su tercer reto solidario. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El delegado de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Tomás Sampalo, ha trasladado el reconocimiento municipal a Juan Manuel Soto, agente de la Policía Local y deportista, que va a llevar a cabo un nuevo reto solidario, que le llevará a recorrer el Camino de Santiago desde Jerez en bicicleta de montaña para dar visibilidad al síndrome de Tourette.

Serán 1.100 kilómetros aproximadamente repartidos en 12 etapas, que transcurrirán en su mayoría por la Vía de la Plata, ha indicado el Ayuntamiento de JErez en una nota.

Este nuevo proyecto solidario será el tercero que realizará Juan Manuel Soto, perteneciente al Club Jerez Natación Máster y Policía Local de Jerez.

En 2016 cruzó el Estrecho de Gibraltar junto con su compañero de club Francisco José Sánchez Montes, a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con el proyecto Cruzar por ellas en favor de la lucha contra cáncer de mama.

En 2018 a beneficio de la Fundación Donando Vidas, para la consecución de donantes de órganos, cubrió en la piscina del Club Nazaret lo que se llamó 'piscinathon' solidario, consistente en nadar el equivalente a una maratón 42 kilómetros y 195 metros en un tiempo de 15 horas 35 minutos ininterrumpidamente.

El delegado de Deportes y Salud ha definido a Juan Manuel Soto como "un titán solidario que lleva el nombre de Jerez por bandera".

Además, ha recordado que esta prueba solidaria tiene por objetivo dar visibilidad las personas que padecen el síndrome de Gilles de la Tourette, un trastorno caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos indeseados (tics) que no se pueden controlar con facilidad. En general, los tics se presentan entre los 2 y los 15 años.

Juan Manuel Soto lleva a cabo esta prueba solidaria porque "conoce bien esta enfermedad", ya que lo padece su sobrino. "Quería aportar mi granito de arena", ha comentado.

El ciclista jerezano ha indicado que "es una enfermedad que lleva de la mano el bullying" y que "vamos a intentar que las personas se conciencien". Como ha trasladado, "es bastante agresiva en la adolescencia, con trastornos neurológicos consistentes en tics nerviosos y fónico, que no se pueden controlar. La persona se da cuenta de la situación pero no la puede controlar", ha afirmado.

Juan Manuel Soto se ha mostrado "muy ilusionado" con el proyecto, señalado que se ha preparado completando 400 kilómetros semanales.

"Creo que vamos a conseguirlo porque llevo las alforjas llenas de ilusión, ganas y respeto", ha asegurado.

La marcha dará comienzo el día 30 de agosto, alrededor de las 7.30 de la mañana en la glorieta de María Auxiliadora, en la zona del Almendral. Soto estará acompañado por sus amigos de bicicleta Los Mantekas y ha invitado a todas las personas solidarias a la salida y a recorrer unos kilómetros con él.

En sus doce estapas pasará por Valencina de la Concepción, Real de La Jara, Villafranca de los Barros, Cáceres, Aldeanueva del Camino, Salamanca, Zamora, Puebla de Sanabria, A Gudiña, Allariz, Bandeira y Santiago de Compostela.