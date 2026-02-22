Policía Local y Policía Nacional de Jerez (Cádiz) llevan a cabo varios dispositivos contra concentraciones ilegales

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz). (Imagen de archivo). - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La Policía Local y la Policía Nacional de Jerez (Cádiz) han llevado a cabo varios dispositivos conjuntos durante este pasado viernes y sábado para desactivar concentraciones ilegales de motos y público en las avenidas Blas Infante y Reina Sofía. Fruto de estas se han interpuesto 47 denuncias por diversas infracciones relacionadas con dichos dispositivos.

Según ha comunicado el Ayuntamiento en una nota, este sábado los agentes desactivaron una de estas concentraciones ilegales en la avenidas Blas Infante, la cual intentó trasladarse a la zona de Reina Sofía. Esta intervención acabó con un total de 31 denuncias por diversas infracciones de tráfico, la intervención de una motocicleta de cross, así como otras denuncias relacionadas con la actuación, algunas vinculadas al consumo de drogas.

El operativo comenzó en torno a las 23,00 horas en la avenida Blas Infante, donde se realizó un control de vehículos de manera conjunta entre Policía Local y Nacional, que apoyó esa acción con tres indicativos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) debido a la presencia de más de una decena de motocicletas, cuyos conductores "se encontraban realizando maniobras con riesgo para la circulación", ha señalado el Consistorio.

A ello, se le sumaron entre 200 y 300 personas que asistían como público a esa concentración ilegal, llegando, incluso, a invadir la calzada. Según la nota difundida, durante el tiempo que se realizó el corte de tráfico, "los agentes fueron increpados tanto por la multitud de personas congregadas como por los propios conductores de motocicletas", sin que hubiera ningún tipo de agresión.

Posteriormente, tanto público como conductores con sus motocicletas se trasladaron a la avenida Reina Sofía, donde siguió el dispositivo, acabando con un total de 31 denuncias por diversas infracciones de tráfico. Previamente, en torno a las 19,00 horas, ya se había realizado otro control de vehículos en Blas Infante, en los que también participaron ambos cuerpos policiales, con diferentes denuncias y atestados.

Entre las sanciones, se denunció al conductor de un turismo por dar positivo en drogas; dos denuncias por infracción al carecer de seguro obligatorio; cuatro denuncias por infracción al no disponer de la ITV actualizada; una denuncia por transporte de gasolina en garrafas no homologadas; una denuncia por transporte de carga de forma inadecuada; una denuncia por infracción al no disponer de carnet de conducir; un acta/denuncia por tenencia de drogas en vía pública; y una acta/denuncia por tenencia de spray no homologado.

El viernes, también había habido un dispositivo conjunto similar en la avenida Blas Infante que acabó con cuatro denuncias por no haber presentado los vehículos a la ITV en el plazo reglamentario; una por no disponer de seguro obligatorio y cuyo turismo fue inmovilizado; otra denuncia por dar positivo en alcoholemia; además de un acta de drogas por infracción de tráfico a un conductor de un turismo.

Estos dispositivos conjuntos, se complementan con otras medidas que se están llevando a cabo por diferentes áreas del Ayuntamiento de Jerez desde hace meses, cuando se han instalado líneas de reductores de velocidad; la colocación de vallado en la mediana; mejoras de las cámaras que existían en la avenida de Blas Infante para permitir un mejor rastreo; la poda del arbolado para no afectar a las cámaras; y la iluminación de la zona de Cerrofrutos para disuadir a los que lo utilizaban como refugio.