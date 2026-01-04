El PP de Jerez celebra su tradicional encuentro navideño mostrando fuerza y unidad

Encuentro navideño del PP de Jerez. - PP JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Jerez ha celebrado este domingo su tradicional encuentro de Navidad con militantes y simpatizantes. Un encuentro en el que el partido ha querido mostrar "el gran momento que vive el PP, organización que sigue aumentando su presencia en la ciudad y su número de afiliados".

Los populares jerezanos comienzan este nuevo año 2026 con "ilusión, fuerza y unidad centrados en la mejora de los servicios públicos de la ciudad y la nueva victoria de Juanma Moreno en Andalucía", según han destacado en un nota.

El evento ha estado presidido por la alcaldesa y presidenta local, María José García-Pelayo, el secretario general local, Jaime Espinar y los miembros del Gobierno local así como dirigentes locales de la Junta de Andalucía.

Durante este acto navideño, García-Pelayo ha expresado su sincero agradecimiento a todos los afiliados y a quienes están cerca del Partido Popular por "su constante apoyo al Partido y su disposición permanente a ayudar y colaborar no sólo en Jerez, sino en Andalucía con Juanma Moreno y en España con Alberto Núñez Feijóo".

La alcaldesa ha puesto de relieve "el buen momento que atraviesa la ciudad de Jerez tanto como referencia nacional en múltiples áreas como en materia económica con una importante bajada del paro y una creciente llegada y creación de empresas".

Una situación que García-Pelayo ha atribuido "en una gran medida a las buenas políticas de los gobiernos del PP tanto en Jerez como en la Junta y en Diputación, añadiendo la fortaleza de la sociedad jerezana".

Asimismo, ha subrayado la fortaleza del PP para afrontar los retos de este nuevo año. Agradeció a todos los jerezanos que se han ido incorporando en el último año a las filas del PP de Jerez así como a quienes llevan "toda la vida" trabajando y sumando por el proyecto del Partido Popular.