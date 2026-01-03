PP de Jerez de la Frontera (Cádiz) muestra su apoyo a la comunidad venezolana de Jerez "que reclama libertad y futuro"

La presidenta del Partido Popular de Jerez de la Frontera (Cádiz) y alcaldesa del municipio, María José García-Pelayo, con la comunidad venezolana. - PP JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Partido Popular de Jerez de la Frontera (Cádiz) y alcaldesa del municipio, María José García-Pelayo, ha mostrado este sábado su "total apoyo" a la comunidad venezolana residente en la localidad "en estos momentos de incertidumbre pero, también, de esperanza".

"Jerez está con los venezolanos que reclaman libertad y futuro", ha señalado García-Pelayo en una nota remitida a los medios, donde ha mostrado "su confianza en una transición democrática que ponga fin a tantos años de dictadura de Maduro y Chávez".

En esta línea, los populares han asegurado que en las últimas elecciones presidenciales en el país, "Nicolás Maduro secuestró las urnas y a todo su pueblo impidiendo el legítimo y elegido gobierno de Edmundo González y María Corina Machado". "Una situación de Maduro que sólo ha reportado a este país más represión, hambre y éxodo", ha afirmado.

Desde el PP de Jerez han asegurado que Venezuela "merece un futuro democrático y en paz en el que se respeten los derechos de un pueblo que clama libertad y democracia y que ya lo demostró en las últimas elecciones presidenciales".