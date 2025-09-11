Protección Civil incorporará en noviembre a 12 nuevos efectivos a su agrupación en Jerez (Cádiz)

Efectivos de la Agrupación Local de Protección Civil en Jerez de la Frontera (Cádiz) durante un curso formativo - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La Agrupación Local de Protección Civil en Jerez de la Frontera (Cádiz) incorporará en noviembre a 12 nuevos efectivos que han iniciado esta semana el curso formativo en materia de Emergencias y Protección Civil. Un curso impartido por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía que tiene carácter semipresencial, con 45 horas lectivas, de las que 13 son de prácticas.

En tal acción formativa se imparten temas clave tales como telecomunicaciones, primeros auxilios, salvamento, socorrismo, primer trato a víctimas y riesgos laborales, entre otros, según ha informado el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

Estos 12 efectivos se incorporarán el próximo 16 de noviembre una vez superada su formación, y se sumarán a los cinco efectivos que también la han superado recientemente. Esto supondrá que la agrupación local de Protección Civil contará con un total de 37 miembros para la Campaña de Navidad.

A este respecto, se ha indicado que en la última edición del periodo de zambombas, la agrupación contó con 25 voluntarios gracias a la incorporación de otros llegados de localidades vecinas, que realizaron labores en coordinación con la Policía Local de aforamiento de zonas públicas y controles de acceso.

El teniente de alcaldesa de Seguridad en el Ayuntamiento, José Ignacio Martínez, ha subrayado que este es "un paso más" para la consolidación de la agrupación local de Protección Civil, una agrupación que su gobierno municipal "ha recuperado en este mandato" y que "había desaparecido con el anterior gobierno local" del PSOE.

La agrupación está realizando una labor de apoyo en coordinación con Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y Bomberos en el marco de sus funciones, tanto en eventos como en situaciones de emergencia. De esta manera, con los nuevos efectivos se dará una respuesta "más amplia" en la cobertura de grandes eventos de la ciudad, como por ejemplo, las zambombas, así como en la cobertura a la zona rural con el grupo de Pronto-Auxilio.

El Ayuntamiento ha recordado que durante los meses de julio y agosto el grupo de Pronto-Auxilio de la Agrupación local de Protección Civil, creado con enfoque en la zona rural, ha prestado importantes servicios en la primera atención de incendios de pastos, realizando "una labor fundamental" hasta la llegada de Bomberos.

La presencia del grupo de Pronto-Auxilio ha tenido "una gran acogida en la zona rural", que ha demandado sus servicios para distintas acciones. Así, se ha señalado que la llegada de más efectivos podrá contribuir a ofrecer "una mayor respuesta en la cobertura y en la inmediatez ante las incidencias".