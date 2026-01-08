El Punto Violeta de la Plaza del Arenal en Jerez ha informado y asesorado a 2.681 personas durante las fiestas navideñas

Archivo - Punto Violeta en la Plaza del Arenal, en Jerez (Cádiz). - MANU LOPEZ IGLESIAS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha indicado que, dentro la campaña 'Jerez por un ocio seguro', el Punto Violeta que ha funcionado en la Plaza del Arenal durante las fiestas navideñas, tanto en diferentes fines de semana del periodo de zambombas como en la noche de Fin de Año, ha atendido a un total de 2.681 personas, con las que se ha compartido información y asesoramiento para avanzar en la implicación de toda la sociedad en que el ocio sea seguro y en igualdad, libre de cualquier tipo de conducta de acoso o agresión machista.

En una nota, ha explicado que del total de 2.681 personas que han pasado por el punto violeta, 2.014 han sido mujeres (un 75,12%), 654 hombres (24,4%) y 13 otros (0,48%). Asimismo, ha destacado que se han registrado visitantes de toda España y de procedencia internacional, y que el servicio ha sido "muy bien valorado tanto por la ciudadanía a nivel general como por diferentes representantes de servicios relacionados con la igualdad que han pasado por la ciudad durante las fiestas".

Durante la tarde del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, el número de personas que se acercaron al Punto Violeta fue de 565 (313 mujeres y 252 hombres), convirtiéndose en la jornada con más afluencia de público en el servicio. Durante esta noche de Fin de Año, ha destacado la juventud de las personas que se acercaron al Punto Violeta, con un predominio de edad del intervalo de 19 a 29 años.

En este sentido, ha apuntado que la mayor afluencia de público se produjo a partir de la 1 de la madrugada, con un importante número de acercamientos espontáneos al Punto Violeta, también por parte de chicos y chicas de menor edad, que manifestaban su curiosidad por no conocer el funcionamiento de un servicio de estas características. La valoración general del recurso fue muy positiva, destacando la labor informativa, preventiva y de acompañamiento que se realiza.

Según el Ayuntamiento, durante esa madrugada, al igual que durante todo el funcionamiento de este servicio, se han registrado testimonios y consultas que dejan de manifiesto la importancia de seguir ofreciendo espacios de información y sensibilización en igualdad, como un espacio de prevención de violencias machistas, de escucha y acompañamiento, y también como una referencia segura en contextos festivos.

También se han registrado un número menor de casos en los que se ha podido responder desde la reflexión a un pequeño porcentaje de jóvenes que manifestaban su incomprensión sobre la necesidad de la labor de un Punto Violeta y sus objetivos.

El Ayuntamiento ha recordado que este año, como novedad, el Punto Violeta ha incluido el reparto de un dispositivo destinado a detectar posibles casos de sumisión química, la Pulsera Centinela. Esta pulsera está preparada para detectar un total de 22 sustancias estupefacientes en pocos segundos, con una sola gota de la bebida que se desee comprobar. Se trata de un test no invasivo, seguro y fácil de usar, sin necesidad de formación técnica avanzada.