Satisfacción y tranquilidad en Jerez (Cádiz) tras presentar su candidatura a Capital Europea de la Cultura

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, junto al equipo de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 antes de su defensa ante un jurado internacional en Madrid - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha asegurado sentirse "contenta" tras presentar la candidatura de su ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031 ante un jurado internacional en el Ministerio de Cultura en Madrid, una exposición que la delegación jerezana ha asumido con "la tranquilidad" de un trabajo "bien hecho, serio y en equipo", que se ha construido en estos meses "de abajo arriba".

En declaraciones a los medios tras finalizar la defensa de su candidatura, la alcaldesa ha reconocido que se ha vivido como "un auténtico examen" por "la responsabilidad" que ha supuesto exponer todo lo trabajado, aunque remarcando esa "tranquilidad" que se ha vivido en la delegación.

"Ya lo hemos contado, lo hemos compartido y esperando a partir del próximo viernes empezar con la segunda fase, con las pilas puestas, con muchísimas ganas y sobre todo con ganas de no defraudar a Europa, y no defraudar a los nuestros, que también es importante", ha manifestado García-Pelayo, asegurando que "Cádiz está esperando ser Capital Europea de la Cultura".

Además, ha declarado el "honor" que ha supuesto para todo el equipo representar a "las miles de personas que se han involucrado a lo largo de estos años para presentar un proyecto serio y cultural" que como ha apuntado, no es solo de Jerez sino que involucra a toda la provincia de Cádiz.

"Jerez es tan generosa, somos tan generosos que queremos hacerlo bien para nosotros y compartirlo con Europa, compartirlo con el mundo. Así que ha sido un momento de emoción", ha expresado la alcaldesa a los medios.

Sobre el momento de la defensa de esta candidatura, ha incidido en que han estado "relajados", contando qué es lo que se busca con este proyecto que tiene la meta de servir para el futuro, dejando clara su posición de que "la cultura transforma socialmente" y que "todos somos parte de este proyecto y en el futuro va a quedar mucho de este proyecto".

En ese sentido, ha argumentado que no cree en proyectos que "se cuentan, se agotan, se celebran y ya está", sino que lo presentado "tiene que tener continuidad en el futuro y demostrar que el sur llega pisando fuerte, que queremos cariño de Europa". "El mismo cariño que el sur le da a Europa lo queremos recibir ahora de Europa", ha afirmado.

Antes de entrar para defender la candidatura ante el jurado internacional, la alcaldesa ya transmitía la tranquilidad de hablar sobre un proyecto "de ciudad y de ciudadanos", con el que se busca transmitir a Europa que "con Jerez, Europa va a ser mucho mejor".

Sobre su pugna con Granada, que también ha expuesto hoy su candidatura, María José García-Pelayo ha quitado hierro a una posible competencia con esta otra ciudad andaluza, asegurando que todas las que se han presentado --siete en total-- están "en parrilla de salida" y "no hay ninguna mejor que otra ni ninguna peor que las demás".

Junto a las candidaturas de Granada y de Jerez, compiten para ser ciudades finalistas Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Burgos, Palma de Mallorca, Potries (Valencia), Toledo, y Cáceres. Este próximo viernes, 13 de marzo, el Ministerio de Cultura tiene previsto anunciar los resultados de las deliberaciones del jurado y los nombres de las que pasan este primer corte.

Los proyectos finalistas tendrán hasta final de 2026 para implementar su propuesta, con las recomendaciones del jurado, y materializar las mejoras en la redacción de un nuevo 'bid book', que será valorado a finales de 2026 con un proceso definitivo de selección del que saldrá el nombre de la ciudad que tendrá el honor de ser Capital Europea de la Cultura en 2031.