Sherryfest ofrecerá en agosto una cata urbana por cuatro bodegas del casco histórico de Jerez (Cádiz)

El teniente de alcaldesa y delegado de Turismo en el Ayuntamiento de Jerez, Antonio Real, junto a José Luis Baños y Arturo Hidalgo, de Winable, y César Saldaña, presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez, presentando SherryFest - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) acogerá el próximo viernes 21 de agosto el evento Sherryfest, que propone un recorrido urbano por cuatro bodegas históricas de la ciudad, como son Bodegas Tío Pepe, Bodegas Fundador, Bodegas Lustau y Bodegas Cayetano del Pino.

La propuesta combina vino, gastronomía, música en directo y patrimonio bodeguero en un formato dinámico, atractivo y participativo pensado tanto para el público local como para visitantes, ha definido el Ayuntamiento de Jerez en una nota.

El teniente de alcaldesa y delegado de Turismo en el Ayuntamiento de Jerez, Antonio Real, ha presentado esta cata urbana acompañado por José Luis Baños y Arturo Hidalgo, de Winable, y César Saldaña, presidente del Consejo Regulador del Marco de Jerez.

El objetivo de Sherryfest es reforzar el posicionamiento de Jerez como destino enoturístico, gastronómico y cultural, generando una nueva cita con capacidad de repercusión mediática, impacto turístico y continuidad en el tiempo. La iniciativa nace, además, con vocación de crecimiento y con la intención de consolidarse en Jerez y poder extenderse en futuras ediciones a otras ciudades del Marco de Jerez, contribuyendo a la promoción conjunta del territorio y de sus vinos.

Antonio Real ha agradecido esta nueva iniciativa dentro de la Capitalidad Gastronómica, que propone "un recorrido único" que combina vino, gastronomía, música y patrimonio bodeguero "en un formato único y dinámico a la vez que participativo pensado para el público local y de fuera".

Uno de los principales valores de Sherryfest es la unión de cuatro bodegas históricas en una misma experiencia urbana. El evento permitirá al público disfrutar de un itinerario establecido por las bodegas participantes, con horarios organizados para facilitar el recorrido y garantizar una experiencia fluida.

Para José Luis Baños, CEO de Winable y cofundador de Sherryfest, este proyecto nace con la idea de "ofrecer una nueva forma de vivir Jerez, recorriendo sus bodegas, brindando con los vinos del Marco, disfrutando de su gastronomía y sintiendo la ciudad desde dentro".

En ese sentido, ha argumentado que Sherryfest "quiere reforzar el valor de los Vinos del Marco de Jerez como parte esencial de la identidad de la ciudad, pero también como un motor capaz de generar nuevas experiencias, atraer visitantes y conectar con nuevos públicos".

Además, ha subrayado que "la unión de cuatro bodegas históricas en una misma experiencia urbana es uno de los grandes valores del proyecto, porque permite mostrar la fuerza, la diversidad y el patrimonio vivo del vino en Jerez".

Por su parte, César Saldaña ha afirmado que Sherryfest es "un ejemplo de cómo crear esa sinergia y hacer que los esfuerzos de las bodegas encuentren un punto de colaboración y es algo enriquecedor para el destino y para las personas que puedan optar a estas experiencias".

En este sentido, ha señalado que el Marco es "un destino líder por sus bodegas" y que cada año "surgen nuevas iniciativas potentes que ayudan a proyectar nuestros vinos y nuestro territorio". Así, ha puesto en valor "el trabajo" de las empresas, que "resulta clave para dinamizar el destino, generar sinergias y crear nuevas formas de acercar los Vinos de Jerez al público".

La entrada tendrá un precio promocional de 60 euros para las primeras 200 entradas vendidas. Una vez agotado este cupo inicial, el precio será de 70 euros por persona.

El precio incluye una visita libre por la bodega, dos vinos del Marco de Jerez, una tapa gourmet --para reforzar la vinculación del evento con Jerez como destino gastronómico y con la celebración de Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026-- y música en directo a cargo de Juan Cid, David Frontado, José Carlos Escobar y el Cuadro flamenco de Alberto Franco.

Cada bodega contará con una propuesta gastronómica diferenciada, de tal forma que Tío Pepe y Fundador ofrecerán catering propio, Lustau contará con una propuesta de la chef Eva Millán, subcampeona de la primera edición de MasterChef España, y Cayetano del Pino tendrá la participación de Áje Bar.

El evento está promovido por Winable, empresa con sede en Jerez de la Frontera desde el año 2019, especializada en enoturismo, comunicación, gestión de destinos, creación de experiencias y proyectos vinculados al territorio, el vino y la innovación social.

Desde su creación, Winable ha desarrollado diferentes iniciativas relacionadas con la promoción de los vinos del Marco de Jerez, el impulso del enoturismo, la accesibilidad, la inclusión y la puesta en valor del patrimonio vitivinícola.