Vecinos de Mesas de Asta (Jerez de la Frontera) apoyan el cambio de nombre de la barriada rural a 'Mesas de Asta Regia'

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El 80,41 por ciento de los vecinos de la barriada rural de Mesas de Asta han participado en la consulta ciudadana, celebrada en la tarde del pasado 23 de diciembre, para decidir el cambio de nombre de este núcleo de población a Mesas de Asta Regia, apoyándolo un 75,64 por ciento.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, cabe concretar que la alcaldesa, María José García-Pelayo, anunciaba el pasado mes de noviembre la tramitación del cambio de nombre de la barriada Mesas de Asta a Mesas de Asta Regia, pendiente de una consulta vecinal para su aprobación final en el Pleno municipal. Asimismo, la Administración local precisa que tanto el Consejo Social de la Ciudad como la Plataforma Ciudadana de Asta Regia habían trasladado al Ayuntamiento esta propuesta de cambio de nombre.

En contexto, el pasado 10 de noviembre, el Ayuntamiento, a través de la Delegación de Desarrollo Rural, que lidera la tercer teniente de alcaldesa y delegada del área, Susana Sánchez, mantuvo un encuentro conjunto con vecinos y con la Plataforma en la que se ponía de manifiesto la importancia de tomar esta decisión para que el pueblo se llamara igual que su yacimiento arqueológico.

En esta reunión se dio una valoración "muy positiva" a la idea, y se ha planteado esta consulta ciudadana para dejar constancia de la opinión de todos los núcleos familiares de esta barriada rural. Esta semana se ha repartido una carta explicativa y una papeleta de voto --afirmativo o negativo-- por vivienda, que podía depositarse en una urna ubicada en el centro de barrio.

Este cambio de nombre viene a gestionarse una vez que la Junta de Andalucía ha informado de la próxima adquisición de los terrenos de la zona arqueológica de Asta Regia, el primer paso para la valorización de este yacimiento, y dando respuesta a una "demanda ciudadana histórica".

Por su parte, la alcaldesa ha destacado que "esta consulta pública, además de dar la oportunidad a los vecinos de elegir el devenir de su barriada rural, es una forma de visibilizar la importancia de todo el proceso que se abre para poner en valor el yacimiento arqueológico, que transformará sin duda social, cultural y económicamente todo su entorno".

"Con la adquisición de los terrenos por parte de la Junta de Andalucía, se hace una apuesta firme por la cultura como motor de desarrollo de la ciudad, siendo además, una pieza fundamental en el impulso definitivo a la Candidatura Jerez Capital Europea de la Cultura", ha apostillado García-Pelayo. Tras este paso, su ratificación se llevará a cabo con la aprobación en el próximo pleno ordinario a celebrar durante el mes de enero.