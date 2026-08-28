Las venencias dañadas durante la celebración de la Final del Mundial en Jerez (Cádiz) vuelven a la fuente del Mamelón

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Jaime Espinar, supervisa la colocación de las venencias ornamentales dañadas durante la celebración del Mundial de Fútbol - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos, ha procedido a la colocación de las tres venencias de más de seis metros de altura que decoran la fuente de la plaza del Mamelón, que fueron dañadas durante la pasada celebración de la Final del Mundial de Fútbol que ganó la Selección Española.

Estas venencias ornamentales han sido sometidas a una reparación íntegra en el taller municipal de Infraestructuras y su funcionamiento a pleno rendimiento está previsto para finales de la próxima semana, ha apuntado el Consistorio en una nota.

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha estado presente en el momento en el que los operarios municipales instalaban las venencias y ha afirmado que con esta intervención se recuperan "unos elementos característicos de Jerez", que forman parte de "la singularidad del paisaje urbano del centro histórico".

Estos elementos fueron retirados al día siguiente de la Final del Mundial de Fútbol debido a los daños que sufrieron durante la celebración de la victoria de la Selección, para lo que fue necesario el vaciado de la fuente y la realización de un complejo desmontaje.

La recuperación de estas estructuras ornamentales ha supuesto importantes trabajos de cerrajería y pintura para su total saneamiento, teniendo en cuenta los tratamientos que han sido necesarios en función de los diferentes materiales de su composición, tales como el acero o el hierro. De igual modo, se han efectuado tareas de fontanería para restablecer el sistema interior de conducción del agua.

Esta actuación ha conllevado también una limpieza completa del vaso de la fuente y su pintado, siendo necesario el uso de unos 800 kilos de pintura para cubrir una superficie que supera los 1.000 metros cuadrados de extensión.