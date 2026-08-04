'Entre vinos tintos y blancos' mostrará la variedad existente en Cádiz durante las Fiestas de la Vendimia de Jerez

El delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Zurita, Antonio Ramírez y Luis Flor, de la Sociedad Jerezana del Vino, y Alfredo Carrasco, de la Asociación Hostelería Jerez, en la presentación de la muestra 'Entre vinos tintos y blancos' - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

Las Fiestas de la Vendimia 2026 de Jerez de la Frontera, que se celebrarán del 29 de agosto al 13 de septiembre, volverá a contar este año con el ciclo 'Entre vinos tintos y blancos', donde se mostrará al visitante la variedad de vinos de la tierra de la provincia de Cádiz.

Con un abanico de actividades para reivindicar las señas de identidad de la ciudad jerezana y la tradición y cultura vinculadas al mundo del vino, las Fiestas de la Vendimia ofrecerá un abanico de actividades como esta muestra, que se desarrollará en los Claustros de Santo Domingo los días 3, 4 y 5 de septiembre.

El delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Zurita, ha presentado hoy junto a Antonio Ramírez y Luis Flor, de la Sociedad Jerezana del Vino, y Alfredo Carrasco, de la Asociación Hostelería Jerez, la muestra 'Entre vinos tintos y blancos', que tomará los Claustros de Santo Domingo los días 3, 4 y 5 de septiembre.

Con esta propuesta, el público jerezano y visitante va a poder disfrutar con una actividad consolidada en los últimos años, ya que la muestra de vinos de la tierra de Cádiz, vinos de pasto y tierra albariza alcanza su quinta edición.

En ella participarán casi 30 bodegas, que expondrán sus productos en 23 stands junto a diferentes propuestas gastronómicas que se sumarán a este evento.

Francisco Zurita ha reiterado la voluntad municipal de seguir apostando por un ciclo que tiene una respuesta de público "extraordinaria", poniendo en valor "la calidad y sabor" de estos vinos, que "cada vez son más reconocidos".

Además, ha agradecido a la Sociedad Jerezana del Vino y a la Asociación Hostelería Jerez su apoyo y participación en las Fiestas de la Vendimia, y su colaboración a lo largo de todo el año con la promoción de Jerez y su desarrollo social.

"Estos vinos recuperan su protagonismo. Es un espacio donde podemos crecer porque la tendencia es a consumirlos cada vez más porque no tienen nada que envidiarle a otras denominaciones de origen muy consolidadas", ha manifestado Zurita, quien ha calificado de "alegría" el llegar a una quinta edición de este ciclo.

Por su parte, Luis Flor ha manifestado que "en su día" su asociación puso en marcha este evento para promocionar estos vinos tranquilos.

La idea inicial tuvo respaldo ciudadano "desde el principio", señalando que era "volver a lo que había en Jerez antes del siglo XVIII, donde había un gremio en el que no se permitía que los vinos se añejaran, por lo que se consumían los vinos de la temporada". Así, ha apuntando a una tendencia en general donde el consumo de los vinos blancos y espumosos "está creciendo", resaltando que esos vinos "los tenemos aquí".

"Tenemos fama mundial gracias a los vinos de la Denominación de Origen, y tenemos también todos estos vinos que están ahora tan demandados, así que tenemos todo un abanico para triunfar en el mundo del vino, cualquier restaurante debería tenerlos en su carta", ha apuntillado.

Alfredo Carrasco se ha sumado al agradecimiento al Ayuntamiento por su colaboración con este evento, manifestando que la hostelería tiene "un gran papel poniendo en valor ese vino que durante años se ha ido preparando en la viña y en la bodega".

"Hemos crecido con los vinos de la DO y también están todos estos vinos que son extraordinarios y que a la gente les encanta que les podamos ofrecer, como un tinto de la tierra. Tenemos que ofrecerlos sin complejos, igual que los blancos, porque a la gente les van a encantar", ha dicho.

Antonio Ramírez ha finalizado la presentación manifestando que esta es "una gran oportunidad y un escaparate para los pequeños productores, para las bodegas consolidadas y para esas personas que están trabajando durante todo el año y tienen perspectivas de futuro con los vinos tranquilos, y tintos y blancos de la zona de Jerez y de Cádiz".

La muestra, que ofrece la posibilidad de degustación de los vinos en los diferentes stands, estará abierta el jueves 3 y viernes 4, desde las 20,30 horas hasta la medianoche, y el sábado de 12,30 horas a 14,30 horas, y de 20,30 horas a 00,00 horas.

Todas estas actividades ofrecen "el mejor respaldo" a la candidatura de Jerez a Ciudad Española del Vino 2027.