La Junta quiere que Andalucía sea "una potencia del turismo sostenible" ante la "saturación"

SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Cardenete, ha reconocido este domingo en el Congreso Internacional de Innovación Social V Centenario Magallanes-Elcano que España empezaba a tener problemas de "saturación" de turistas, pero en el gobierno autonómico quieren que Andalucía sea "una potencia del turismo sostenible".

"Andalucía trabaja en consolidar este punto y colocarnos en vanguardia del nuevo turista", ha subrayado Cardenete, que ha dicho que para lograrlo se centran en ser respetuosos con el medio ambiente, el patrimonio histórico, sensibles a "los distintos tipos de turistas" y en "distribuir sus efectos sobre todo el territorio".

Este planteamiento ha surgido después de haber reflexionado sobre la turismofobia, algo que también estaba pasando en el país, con "destinos donde la saturación empezaba a ser un problema", al igual que en ciudades como Venecia o Ámsterdam, de forma que "incluso en España teníamos alguna ciudad que empezaba a tener problemas de sobredimensión", ha dicho el viceconsejero, sin concretar ninguna del país.

No obstante, sí ha dicho que el Alcázar de Sevilla alcanzó en 2019 más de cuatro millones de visitas, y aunque el monumento ha experimentado una subida destacable tras el rodaje de la aclamada serie 'Juego de Tronos', "tenía más visitantes que el Taj Majal, por lo tanto, algo raro estaba ocurriendo".

Así las cosas, después de la pandemia y de manera sostenible, la Junta quiere "que el turismo vuelva a ser la gran industria generadora de riqueza", en palabras del viceconsejero, que ha recordado el porcentaje del PIB y empleo regional que supone este sector.

"Tenemos que defender la sostenibilidad turística. El turismo debe ser parte de la solución, no del problema, y hemos visto cómo en algunas ciudades el turismo ha sido un problema", ha insistido, antes de ahondar en que el sector debe contribuir a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para dar respuesta al cambio climático y "procurar evolución territorial equilibrada".

"Sin el turismo, será difícil que la Unión Europea obtenga los objetivos del Pacto Verde ('Green Deal' en inglés). No sabemos si se podrá hacer --el pacto-- con el turismo, pero sin él, no se podrá hacer. Es el 12% del empleo y el 10% del PIB", ha ahondado. Para ello, ha señalado que habrá que favorecer las soluciones no contaminantes en el transporte.

Preguntado por los cambios en las estrategias turísticas para lograrlo, ha apuntado que "precisamente" en el corto plazo, en este verano, los destinos que han tenido "récord históricos" han sido los centrados en la persona que busca lugares con pocas personas, como Sierra Nevada, la Sierra de Cazorla, la Sierra Norte de Sevilla o la de Huelva. "El turista lo ha buscado y Andalucía también lo ofrece", ha dicho.

ANDALUCÍA LAB

En su intervención, Cardenete ha señalado que el uso y manejo del 'big data' da una ventaja a la hora de planificar, y que en la región existe un proyecto para usarlo, el Andalucía Smartdata, que permite trabajar con toda la información disponible por redes de telefonía móvil y ayudar a las empresas en la toma de decisiones. "Muchas de las decisiones que tiene que tomar el vicepresidente, Juan Marín, las hacemos gracias a esa ayuda que nos llega", ha asegurado.

Por otro lado, ha apuntado que desde la Consejería dan "importancia a la creación de talento" que aúnen turismo y tecnología, y que para ello tienen el Centro de Innovación Andalucía LAB.

"Cuando se produce la pandemia y tenemos que cerrar la actividad regular, se potenció el uso de Andalucía LAB y 6.000 profesionales del sector se beneficiaron para redefinirse en el nuevo entorno que se iba a producir", ha informado.