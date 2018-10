18-F.- Zarrías dice que "acatarán" la resolución de la Junta Electoral sobre el lema de la campaña, "sea cual sea"

Actualizado 26/01/2007 13:13:31 CET

MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, afirmó hoy que el Gobierno andaluz, "como no podía ser de otra forma, acatará la resolución de la Junta Electoral Central, sea cual sea", sobre el lema 'Muy nuestro' de la campaña institucional para el referéndum del Estatuto andaluz del 18 de febrero, tras el recurso presentado por el PA al entender que incitaba al voto favorable del texto estatutario.

"Sea cual sea vamos a cumplirla y haremos lo que ordene la Junta Electoral Central, como no puede ser de otra forma", manifestó el consejero, quien hoy asistió en Málaga a la asamblea provincial de delegados de UGT para abordar 'Las Relaciones Laborales y Derechos Sociales en el nuevo Estatuto de Autonomía'.

En este sentido, el representante del Gobierno andaluz aseguró que, una vez conocida de forma oficial la resolución de la Junta Electoral Central, "se pondrán en marcha los mecanismos que nos indique".

Zarrías declaró que, por el momento, no tienen "ninguna resolución oficial donde se concreten las disposiciones emanadas de la Junta Electoral". Por eso, precisó que "cualquier opinión sería un poco arriesgada".

Preguntado por las consecuencias derivadas de que la Junta Electoral Central pueda obligar a cambiar el lema de esta campaña institucional, apuntó que, "hasta que no tengamos la resolución, el contenido de la misma y los extremos, cualquier valoración es un poco arriesgada".

El PA entendía en su recurso que al no haber sido refrendado en la consulta, el texto no era ni "muy" ni "nuestro". Frente a esto, la Junta de Andalucía, en sus alegaciones, argumentó, para defender la validez del eslogan, que no se refería al Estatuto, sino al referéndum.