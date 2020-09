La 30 edición de Fancine presenta su spot, 'Bad Luck is bakc', y los cortometrajes de la sección oficial

MÁLAGA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El festival de cine fantástico de la Universidad de Málaga (UMA) --Fancine-- ha presentado este jueves el spot 'Bad Luck is back' para la campaña promocional de esta edición, junto a las 20 obras que conforman la sección oficial de cortometrajes a concurso.

El festival celebra en esta edición su 30 aniversario, que tendrá lugar del 11 al 19 de noviembre, con una edición adaptada a la actual situación sanitaria y con el tiempo como pilar temático de la cita, ha explicado Fancine en un comunicado.

En relación al spot, ha sido la agencia de comunicación Dr. Watson la creadora de la idea original de este proyecto audiovisual, que, diez años después de su primera aparición, rescata al maneki-neko originario con el tradicional cuchillo del teaser de la edición de 2010 para rendir tributo a esta icónica figura.

La propuesta, seleccionada por el equipo del vicerrectorado de Cultura, recupera el tono satírico pero gore de la edición número 20 de Fancine y traslada a la actualidad la leyenda del 'gato asesino', que se podrá visionar en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram de Fancine, en la página web del festival y en el canal de YouTube.

Así, vuelve un bazar chino como escenario para ambientar la historia, que se desarrolla como un bucle temporal sin escapatoria. Todo comienza en el set de rodaje del propio spot de Fancine, donde Carlos, el director, intenta grabar una toma buena de una escena de terror, con gritos y sangre, en la que el maneki-neko tiene un papel principal. Es entonces cuando la presencia del gato Bad Luck comienza a perseguirlo de manera sospechosa allá donde vaya, esquema que se repite cada día como una pesadilla, sin que el fatal desenlace pueda cambiar.

CORTOMETRAJES A CONCURSO

Del mismo modo, el festival ha anunciado las 20 piezas que conforman la sección oficial de cortometrajes a concurso. Así, el apartado de imagen real está compuesto por 'Cuckoo', 'Extra Sauce', 'Lili', 'Live Forever', 'Heat', 'Flick', 'Chaos' y las obras españolas 'La última Navidad del universo', 'Polter' y 'Abracitos', este último el único corto de producción malagueña de la sección oficial de la última década.

Por su parte, en el apartado de animación, la decena de obras son 'Blind Eye', 'Heart of gold', 'Rapunzel', 'Very Noise', 'Cockpera', 'Pulsion', 'The Grave of Saint Oran', 'Seductive teacher', 'Souvenir' y 'A Mind Sang'.

Los encargados de valorar estas obras serán el Jurado Joven, formado por alumnos de las diferentes universidades públicas andaluzas, que elegirán a los premiados en ambas modalidades, con un premio de 3.000 euros para cada obra; además de decidir cuál de los proyectos europeos representará a Fancine en la gala de los premios de la Federación Internacional de Festivales Mélies.