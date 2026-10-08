La 46 Carrera Urbana 'Ciudad de Málaga' se celebrará el 25 de octubre e incluye nuevas calles en el itinerario

Archivo - El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto al director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones; y el director de Relaciones Institucionales de Andalucía de El Corte Inglés, Eduardo Barrero - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La carrera urbana 'Ciudad de Málaga' tendrá lugar el domingo 25 de octubre con algunas novedades, como la del nuevo recorrido por las calles Ingeniero De la Torre Acosta, Martínez Maldonado y Mármoles en la distancia de diez kilómetros y algunas variantes en la de cinco kilómetros.

Las inscripciones ya están abiertas en la web de la Federación Andaluza de Atletismo. Los participantes se podrán inscribir hasta un día antes de la celebración de la carrera. La meta y la salida estarán ubicadas en la avenida de Andalucía.

El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, junto al director de Actividades Sociales de la Fundación Unicaja, Gerardo Lerones; y el director de Relaciones Institucionales de Andalucía de El Corte Inglés, Eduardo Barrero, ha presentado este jueves los detalles de esta prueba deportiva.

La carrera está organizada por el Ayuntamiento de Málaga y cuenta con Fundación Unicaja y El Corte Inglés, como patrocinadores. Se trata de un evento sostenible, que cuenta con el sello de 'Málaga Cómo Te Quiero'.

Las tres novedades de este año son la salida simultánea de la carrera de cinco y diez kilómetros, a las 09,30 horas desde la avenida de Andalucía y por carriles separados, y el estreno de un nuevo trazado en las dos distancias.

La prueba larga discurre como en años anteriores hasta que llega al Puente de las Américas, donde gira hacia la calle Ingeniero de la Torre Acosta, llega a Las Chapas, y continúa por la calle Martínez Maldonado. Desde esta vía sigue por calle Mármoles hasta el Puente de la Aurora y gira a la izquierda por la avenida de la Rosaleda hacia el recorrido años anteriores.

En cuanto a la mini carrera, llegará hasta la barriada de Carranque, pero iniciará el regreso al centro por la calle Virgen de la Esperanza y, cuando llegue a la calle Hilera se desviará hacia Santo Domingo (Perchel) por la calle Cerrojo, cruzará el río hasta el Pasillo de Atocha y volverá hacia la calle Hilera para acabar en la avenida de Andalucía.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas, y on line en la web de la Federación Andaluza de Atletismo (www.atletismofaa.es). Se cerrarán el 24 de octubre, a las 15,00 horas y para poder participar en la carrera de diez kilómetros, será necesario haber nacido en el año 2010 o anteriores, mientras que para la mini carrera (cinco kilómetros) no hay ningún límite de edad para apuntarse.

RECORRIDO

La salida y meta de ambas carreras estarán situadas en la avenida de Andalucía (delante del centro comercial El Corte Inglés) y el recorrido de la carrera de diez kilómetros será avenida de Andalucía (El Corte Inglés) (sentido oeste), plaza Poeta Manuel Alcántara, avenida de Andalucía (sentido oeste), plaza de Manuel Azaña, calle Virgen de la Cabeza, avenida del Obispo Ángel Herrera Oria, calle Ingeniero de la Torre Acosta, calle Martínez Maldonado, y calle Mármoles.

Posteriormente, por el Puente de la Aurora, avenida de la Rosaleda, calle Huerto de los Claveles, avenida de Jorge Silvela, avenida de Luis Buñuel, Puente de la Rosaleda (viales sentido contrario al tráfico), paseo de Martiricos, avenida de Fátima, Pasillo de Santo Domingo (túnel), Pasillo Guimbarda (túnel), Pasillo de Santo Domingo (túnel), Pasillo del Matadero, avenida de la Aurora, glorieta de Albert Camus, avenida de la Aurora, calle Escultor Palma Burgos, avenida de Andalucía (sentido este), plaza Poeta Manuel Alcántara y avenida de Andalucía (sentido este), meta.

En cuanto a la mini carrera, los participantes saldrán desde la avenida de Andalucía (El Corte Inglés) (sentido oeste), plaza Poeta Manuel Alcántara, avenida de Andalucía (sentido oeste), calle Virgen de la Esperanza, avenida. del Obispo Ángel Herrera Oria, calle Hilera, calle Compositor Lehmberg Ruiz, calle Hilera, calle Armengual de la Mota (sentido norte), calle Cerrojo, calle Huerta del Obispo, plaza Legión Española, plaza Fray Alonso de Santo Tomas, Puente de Santo Domingo, Pasillo de Atocha, calle Manuel Jose Gª Caparrós, calle Hilera, calle Armengual de la Mota (sentido sur), avenida de Andalucía (sentido este) y meta.

La recogida de dorsales comenzará el viernes 9 de octubre en los centros comerciales de El Corte Inglés de Avenida de Andalucía, Bahía Málaga, Costa Mijas y Costa Marbella.

El último día para retirarlos será el viernes 23 de octubre, a las 15,00 horas en las tiendas de la costa y hasta el sábado 24, a la misma hora en los de la capital. Los corredores federados deberán retirar sus dorsales en la sede de la Federación Andaluza de Atletismo (c/Aristófanes 4, local 5, Málaga).

Los récords de la prueba, desde que existen registros en 2009, los ostentan el marroquí Abdelhadi El Mouaziz, con 29'43", en categoría masculina desde 2014 y Lola Chiclana, con 35'02", logrado en 2019.

Por último, el capítulo de premios contempla trofeos para las tres primeras personas clasificadas en categoría masculina y femenina, medalla conmemorativa y equipación de atletismo. Además, los vencedores absolutos en ambas categorías recibirán una tarjeta regalo de El Corte Inglés.