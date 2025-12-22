El 60.649 reparte millones con 450 décimos del quinto premio de la Lotería de Navidad desde Plaza Mayor: "Da un subidón"

Dos niños del Colegio de San Ildefonso, cantan los números premiados durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. - Eduardo Parra - Europa Press

MÁLAGA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 60.649 ha resultado agraciado con el segundo quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y ha repartido este lunes la suerte hecha millones de euros desde la Administración de Loterías El Brujo del centro comercial Plaza Mayor en Málaga, que ha vendido 450 décimos de este número, lo que supondría 2,7 millones de euros.

"Estoy casi llorando porque me da mucha alegría de que le haya tocado a mucha gente, aunque sea poquito; da un subidón, la verdad", ha dicho Aurora, propietaria de este local, que lleva abierto desde 2020 y que ya entregó un premio millonario de la Primitiva en mayo de este año.

La dueña ha asegurado que "se ha vendido todo en ventanilla" y ha explicado que por esta administración en un complejo comercial, ubicado en las afueras de la capital, cerca del aeropuerto y del municipio malagueño de Torremolinos, pasa "mucho trabajador de aquí del centro y de todos los sitios".

Dotado con 60.000 euros a la serie o 6.000 al décimo, el número 60.649 ha sido vendido también una serie en la administración de Loterías de la plaza de El Lido de Torremolinos (Málaga) y en otras provincias andaluzas como en Roquetas de Mar (Almería), Sevilla y Cádiz. El número ha sido cantado a las 10,40 horas en la cuarta tabla.