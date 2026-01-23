La 72 edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía 'Ruta del Sol' arrancará desde la provincia de Málaga

El presidente de la Diputación, Francisco Salado; los alcaldes de Benahavís y Pizarra, José Mena y Félix Lozano, respectivamente; el concejal de Deportes de Torrox, José Manuel Fernández; y el director comercial de la Vuelta a Andalucía, Enrique González. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Málaga protagonizará dos de las cinco etapas de la 72 edición de la Vuelta a Andalucía - Ruta del Sol. Lo hará con Málaga como protagonista, ya que la primera jornada se desarrollará íntegramente en la provincia, con salida en Benahavís y llegada en Pizarra. Además, Torrox será salida de la segunda etapa.

Así lo ha dado a conocer el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en la presentación de esta competición, a la que han asistido los alcaldes de Benahavís y Pizarra, José Mena y Félix Lozano, respectivamente; el concejal de Deportes de Torrox, José Manuel Fernández; y el director comercial de la Vuelta Ciclista a Andalucía, Enrique González.

Salado ha recordado que la provincia posee unas condiciones climáticas y geográficas propicias para la práctica de este deporte y ha asegurado que "el ciclismo aúna muchos valores con los que nos sentimos identificados, como el esfuerzo, la constancia, el trabajo en equipo, el juego limpio, el sacrificio, o la capacidad de superación y de mejora".

Además, ha destacado que este tipo de acontecimientos deportivos suponen un importante impacto en la promoción turística de Málaga y de la Costa del Sol, y que la Ruta del Sol "es un atractivo añadido para quienes deseen visitar Málaga, vivir de cerca un gran evento deportivo y conocer nuestros municipios y todo lo que ofrecen."

El itinerario de esta 72 edición tendrá más de 800 kilómetros repartidos en cinco etapas que recorrerán cinco de las ocho provincias andaluzas pasando por nueve puertos de montaña.

La 'Ruta del Sol' dará comienzo el 18 de febrero en Benahavís. Allí se dará el pistoletazo de salida de la primera etapa, que se desarrollará íntegramente en Málaga; saldrá desde este municipio de la Costa del Sol por cuarta vez tras 2008, 2011, y 2025. Serán algo más de 163 kilómetros de recorrido con dos puertos de montaña, el Puerto del Madroño (Primera Categoría) y el Puerto del Viento (Tercera).

La carrera discurrirá por la Sierra de las Nieves, pasando por localidades malagueñas como El Burgo, Yunquera, Alozaina, Guaro o Monda, para adentrarse posteriormente en el Valle del Guadalhorce por Cártama y Estación de Cártama, con llegada en Pizarra, donde también se disputará una meta volante.

En la segunda jornada, los participantes se desplazarán hasta la comarca de la Axarquía. Saldrán de Torrox para una etapa de más de 138 kilómetros que, tras pasar por Nerja, recorrerá el poniente granadino hasta finalizar en Otura (Granada).